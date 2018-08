Casi 2,8 millones de firmas apoyan la prisión permanente revisable en 'change.org'

22/08/2018 - 14:21

La iniciativa en contra de la derogación de la prisión permanente revisable en España, lanzada el 18 de julio de 2017 en la plataforma 'Change.org' por la mujer del parricida de Pontevedra que asesinó a sus dos hijas con una radial, Rocío Viéitez y a la que este 18 de enero se sumó Juan Carlos Quer, el padre de Diana Quer lanzando una nueva petición dirigida al Congreso de los Diputados, acumula ya casi 2,8 millones de firmas.

Este miércoles, coincidiendo con el segundo aniversario de la desaparición y muerte de la joven madrileña en A Pobra Do Caramiñal, Juan Carlos Quer compartió una carta abierta en la que volvió a reivindicar el "claro carácter preventivo" de la prisión permanente revisable, puesto que, "si quizás no pueda evitar el primer crimen, sí evitará el segundo, o el tercero, o el cuarto".

Asimismo, insistió en que tras cada desaparición "hay una persona, una vida, a la que nuestro Estado de Derecho debe también amparar y proteger" y en que el "legado" de Diana y el del resto de niños y jóvenes asesinados "debe contribuir al menos a dar un paso adelante para crear una sociedad más justa y segura para nuestros hijos".

En relación a la petición lanzada en 'Change.org', admitió que el "apoyo masivo" que ha conseguido "es fiel reflejo del sentir mayoritario de nuestra sociedad" porque la figura de la prisión permanente revisable "establece algo de sentido común, que no se ponga en la calle a criminales extremadamente peligrosos hasta que no se haya acreditado que están plenamente rehabilitados y que su puesta en libertad no supone un peligro para la sociedad".

Una pena "excepcional contemplada para casos de extrema gravedad" que, agregó, "está contemplada para los crímenes más atroces cometidos contra mujeres, menores y personas con discapacidad y una medida que está vigente en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno y que ha sido avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

ELEVADO APOYO

Quer dijo esperar que el Gobierno cumpla con su compromiso de "proteger y amparar a la mujer" y escuchar y representar "el sentir de los ciudadanos". "Ojalá que así sea y que, en consecuencia y por coherencia, cambie su postura para mantener vigente la pena de prisión permanente revisable", espetó, concluyendo con la esperanza de que el legado de su hija "contribuya a evitar nuevas víctimas inocentes porque ese seria su deseo".

Según informó a Servimedia un portavoz de 'Change.org', junto a la impulsada por Rocío Viéitez y Juan Carlos Quer, entre las iniciativas más apoyadas destaca también la lanzada por una ciudadana del País Vasco dirigida al Ministerio de Justicia y en la que solicitaba la repetición del juicio del caso Marta del Castillo, que ya supera las 1,8 millones de firmas.

La plataforma confirmó, además, que la campaña dirigida al Tribunal Supremo y el Ministerio de Justicia exigiendo la inhabilitación de los magistrados encargados de dictar sentencia en el juicio de 'La Manada' ha sido la primera en superar el millón de firmas en sus primeras 24 horas activa. En la actualidad superar los 1,4 millones de firmas.

