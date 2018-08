Toros. los taurinos responden a lucía etxebarría que es "absurdo" decir que las reses bravas no embisten

22/08/2018 - 17:01

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

La Fundación Toro de Lidia, entidad representativa de los distintos estamentos de aficionados y profesionales de la Tauromaquia en España, aseguró este miércoles que resulta "triste" la polémica suscitada este verano por la escritora Lucía Etxebarría en su perfil de Twitter, donde sostuvo que "el toro de lidia no es más agresivo que el toro de campo".

En declaraciones a Servimedia, el portavoz de esta fundación, Chapu Apaolaza, dijo que Etxebarría lo que ha venido es a hacerse eco de "mitos absolutamente falsos" sobre los toros. Según Apaolaza, sostener "que los toros de lidia no embisten por naturaleza" es "tan absurdo como decir que el agua no moja".

Este representante del sector taurino también argumentó contra "ideas preconcebidas" como que "los toros no interesan a nadie", pues "según el Ministerio de Cultura más de la mitad de los españoles, de una manera o de otra, están interesados en la fiesta de los toros". Y ese interés puede desembocar, agregó, "yendo mucho o muy pocas veces" a las plazas, "como quien están interesados en la pintura y no van a los museos".

También dijo que es "absolutamente falso" el dato del denominado 'Informe Bosh', donde se sostiene que el mundo taurino percibe más de 500 millones de euros en subvenciones. Según indicó Apaolaza, el apartado cultural de los Presupuestos Generales del Estado apenas destina el 0,0006% a ese capítulo, lo que supone unos 60.000 euros para la tauromaquia. Este portavoz explicó también que la mitad de ese importe se lo lleva el Premio Nacional de Tauromaquia, dotado con 30.000 euros.

El representante de Fundación Toro de Lidia valoraba así que, este verano, Etxebarría realizase, a través de Twitter, afirmaciones como que "nueve de cada diez españoles no han ido ni irán nunca a los toros" y "las fiestas taurinas nos cuestan 564 millones al año de subvención". También añadió que "cada familia española destina 47 euros al año para pagar esa tortura", al tiempo que sostuvo que "el toro no es bravo. El toro de campo y el de lidia es el mismo toro, la misma especie: bos taurus".

"TAUROMAQUIA DESATENDIDA"

En este sentido, Apaolaza respondió que "el Estado gasta millones de euros en cine y nos parece muy bien, aunque dadas las dimensiones de la tauromaquia está desatendida presupuestariamente". También subrayó que los ingresos del Estado por el IVA son mayores por los toros que los del cine.

Según los últimos datos del anuario de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), el IVA devengado por entradas vendidas en el año 2009, es el 41,4 millones de euros y el cine extranjero 39,7; el teatro, 14 millones; el cine español 7,3; música clásica 3,1; danza 1,3.

La Fundación Toro de Lidia también maneja otras cifras frente a la idea de que "la gente no va a los toros y se está acabando": los cinco de millones de personas que en 2017 fueron a los toros, 20 millones en total si se suman los asistentes a los festejos populares y el 9% de españoles que "en el último año" habían acudido a algún festejo. Todo ello demuestra, añadió, que "cada vez más gente va a los toros" una vez superados los años de la crisis económica.

Finalmente, Apaolaza hizo hincapié que las personas que fueron en el último año a los toros usan las bibliotecas un 27% más. "Leen más que los demás y van más a los museos", resaltó.

"La fiesta de los toros no es minoritaria, pero si lo fuera ¿habría que prohibirlo? ¿Hay que prohibir el ballet? Habría que protegerlo aún más", reclamó.

NO ACERCARSE A LOS TOROS

Por todo ello, calculó, "entre los lectores de Etxebarría, en proporción, hay más aficionados a los toros que los que no lo son". "La mayor parte de los españoles no ha leído un libro suyo pero eso no quita que sea buena escritora", expuso el portavoz, pidiendo a quienes mantienen las creencias de la autora "que no intenten comprobar con toros de lidia" la mansedumbre de los animales. "Que no se acerquen", recomendó.

Finalmente, pidió a "los verdaderos ecologistas" que se separen de los animalistas, pues a los primeros, según el portavoz de la Fundación Toro de Lidia, "les preocupa de verdad el campo". "Que se desmarquen", solicitó, tendiendo la mano a la escritora y a otros desconocedores del mundo taurino para que visite una ganadería de lidia.

"De los creadores de 'los homosexuales no pueden adoptar porque sus hijos crecen enfermos' o 'no se puede prohibir fumar en los bares porque arruinaremos la hostelería' llega 'el toro de lidia es una raza y es bravo por naturaleza'", recalcaba Etxebarría en sus mensajes antitaurinos este mismo miércoles.

(SERVIMEDIA)

22-AGO-18

AHP/nbc