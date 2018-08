Discapacidad. el artista julio adán muestra su actitud crítica en la vii bienal de arte de fundación once con su obra 'si no lo veo, no lo creo'

23/08/2018 - 10:30

El artista madrileño Julio Adán es uno de los 30 artistas que desde el pasado mes de junio exponen su obra en la VII Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE, abierta al público en CentroCentro del en CentroCentro del Palacio de Cibeles de Madrid hasta el próximo 16 de septiembre.

Adán es uno de los artistas que se enmarcan dentro de la Bienal que no tiene discapacidad, pero sí que la toma como inspiración para su obra, una clara crítica al predominio del sentido de la vista. En esta ocasión, expone su obra 'Si no lo veo, no lo creo', en la que parte de una idea en la que se pone en cuestión la certeza de las imágenes. "Quiero hacer hincapié en esa actitud crítica ante lo que se nos da hecho", explica.

El artista madrileño, nacido en 1977, asegura que está muy orgulloso de que su nombre aparezca en el cartel de esta exposición de Fundación ONCE junto con otros artistas de prestigio e incluso históricos como Goya o David Hockney.

Adán ha dedicado la mayor parte de su vida al arte y fue en la adolescencia cuando empezó a despertar la curiosidad por las artes plásticas. En este caso, ha mezclado religión y crítica social al predominio y la tiranía de la vista, ya que utiliza una Biblia como metáfora de la tradición oral frente a la escrita.

A pesar de que su obra consiste en uno de estos libros sagrados tachado con típex, nunca ha tenido intención de meterse con nadie y solo sirve como pretexto para contar una idea.

"Sirviéndome de una expresión coloquial, dudo de lo que se ve. Casi más que dudar, lo niego y dejo al espectador la capacidad de interpretar o imaginar lo que quiera", explica el artista sobre la pieza expuesta en la VII Bienal, de la que dice estar más relacionada con la discapacidad que con la fe.

Sobre el título de la exposición de esta edición, 'Grandes genios del Arte con discapacidad', dice que se le queda grande a su persona. Con respecto a influencias de éstos tampoco sabría ni a qué artista, ni a qué movimiento aferrarse: "Son demasiados como para decir cual sí y cual no". Dentro del cartel de esta VII Bienal se encuentran artistas tan diversos como Francisco de Goya, David Hockney, Aaron McPeake, Derek Jarman, Ángela de la Cruz o Judith Scott.

La Bienal de Arte Contemporáneo es un ambicioso proyecto cuya misión es conseguir los dos objetivos claves de Fundación ONCE: accesibilidad e inclusión. Se trata de apostar por una cultura accesible para todos trabajando desde distintos ámbitos de actuación: por un lado el de la accesibilidad universal y por otro el hecho de poder disfrutar de la cultura en igualdad de condiciones. El otro reto es lograr el acceso de los artistas con discapacidad al circuito del mercado del Arte, consiguiendo así su inclusión social y la inserción laboral.

El éxito de las anteriores ediciones de la Bienal, con más de 185.000 visitas en 2016, ha permitido contar con un gran número de patrocinadores y colaboradores que han confiado en el proyecto. Entre ellos, CentroCentro, el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Fundación AXA, Deutsche Bank, Samsung, Fundación Konecta, Mastercard, Campofrío, INAEM –Centro Dramático Nacional-, La Casa Encendida, Fundación Universia, Flexiguía Audioguías y la Academia de Cine.

También han colaborado entidades públicas y privadas con la cesión de obras, como el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, la Colección Banco de Santander, la Galería Helga de Alvear o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, entre otros.

