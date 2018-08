Salvini critica que le llamen fascista mientras España devuelve inmigrantes

Roma, 24 ago (EFE).- El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, criticó hoy que se le tilde de "racista, fascista e inhumano" por su estrategia contra la inmigración, mientras que España devolvió este jueves a Marruecos a 116 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta.

"Después de haber cruzado la frontera española en Ceuta y agredido a los agentes de policía, estos señores han sido devueltos a Marruecos gracias a un acuerdo internacional de hace veinte años", escribe Salvini en las redes sociales.

"Si lo hace España está bien, pero si lo propongo yo entonces soy racista, fascista e inhumano", agregó, al tiempo que publicó un vídeo de estos inmigrantes cuando cruzaron la valla.

Salvini, que está aplicando mano dura contra la inmigración, mantiene retenidos a 150 inmigrantes a bordo de un barco militar en el puerto italiano de Catania (Sicilia, sur) hasta que los países europeos acuerden una solución para reubicarlos.

El líder de la ultraderechista Liga ha amenazado incluso con devolver a los inmigrantes que intenten llegar a las costas italianas si la Unión Europea no gestiona el fenómeno migratorio.

Y ha asegurado que su objetivo es imitar la controvertida política migratoria aplicada en Australia, el programa llamado "No Way", que no permite la entrada de ningún inmigrante indocumentado.

Sus comentarios sobre España se conocen el día después de que fuentes del Ministerio del Interior español confirmaran a EFE que el país había devuelto a Marruecos los 116 inmigrantes que el día antes habían saltado la valla de Ceuta.

Siete agentes resultaron heridos durante el asalto, en el que la violencia empleada por los inmigrantes rescató las peticiones de las asociaciones de guardias civiles de que se refuerce la protección de los efectivos que trabajan en ese perímetro fronterizo entre Ceuta y Marruecos.