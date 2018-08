El cupón de la once deja un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado en badajoz

27/08/2018 - 13:08

Un vecino de Badajoz ha ganado un Sueldazo del Fin de Semana de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado con el cupón de la ONCE del sábado 25 de agosto de 2018.

El cupón agraciado con este Sueldazo ha sido vendido por José Antonio Cabrera en el Barrio de San Roque donde, además, ha repartido otros doce cupones premiados con 20.000 euros cada uno, lo que supone 240.000 euros más. En total, ha repartido 1.740.000 euros en este barrio situado al este de Badajoz.

El cupón de la ONCE del 25 de agosto, dedicado a la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la celebración del 250 aniversario de la hermandad isleña de San Fernando, también ha dejado 40.000 euros en Alzira (Valencia) y otros 20.000 en Madrid.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

