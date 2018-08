Pacma graba la "terrible tortura" a becerros en segovia

28/08/2018 - 12:56

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El Partido Animalista (Pacma) difundió este martes fotografías e imágenes de vídeo de la "terrible tortura a becerros" ocurrida en un festejo taurino celebrado este verano en San Rafael (Segovia) y anunció una "gran manifestación" contra las becerradas para el próximo 15 de septiembre en la Puerta del Sol (Madrid).

El Pacma indicó en un comunicado que en las becerradas "se tortura a becerros en torno al año de edad" y se usan "banderillas y estoques para castigar y matar a crías que en la mayoría de ocasiones aún no han sido destetadas, no miden más que un mastín y se mueven con torpeza al no tener desarrollado el sistema psicomotor".

"En muchas ocasiones, estos eventos incluyen a los propios vecinos del pueblo que, sin ninguna preparación y entre ríos de alcohol, acosan, banderillean y matan a los animales", añadió.

Para visibilizar el maltrato que se inflige a estos animales, el Pacma ha documentado una becerrada que tuvo lugar recientemente en San Rafael, un núcleo urbano perteneciente a El Espinar (Segovia). Fotografías e imágenes de vídeo muestran cómo "vecinos del pueblo, entre risas y alcohol, amedrentan, reducen, banderillean, apuñalan y acaban con la vida de animales de entre uno y dos años de edad".

Tras la grabación del vídeo, la red de abogados del Partido Animalista ha detectado diferentes irregularidades que este martes han sido denunciadas a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.

"Estas irregularidades, algunas de ellas graves, incluyen la vejación y maltrato de los becerros, la intervención de personas ajenas a la lidia o el apuntillado de las crías sujetándolas por el rabo y entre varias personas, algunas de ellas ajenas a la lidia", añadió la formación política.

El Pacma ha convocado una manifestación el próximo 15 de septiembre en la Puerta del Sol con el fin de pedir la prohibición de las becerradas, bajo el lema 'Misión Abolición: Stop becerradas'. El Partido Animalista promueve en torno a esa fecha la que en los últimos años ha venido siendo la mayor congregación del movimiento animalista en España porque suele reunir a miles de personas. En muchas ocasiones se convocó en repulsa a la celebración del Toro de la Vega.

