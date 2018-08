Una medallista paralímpica critica los Juegos Parainclusivos de la Comunidad

Las Rozas, 31 ago (EFE).- La deportista parlímpica Gema Hassen-Bey, que tiene tres medallas de bronce olímpicas en esgrima, ha criticado los Juegos Parainclusivos de la Comunidad de Madrid que se celebrarán en Las Rozas por sentirse "excluida" de ellos.

La deportista de Las Rozas había organizado la primera edición de la carrera inclusiva que lleva su nombre en la localidad para el próximo 16 de septiembre.

Sin embargo, en su cuenta de Instagram Hassen-Bay anuncia que la carrera solidaria se va a suspender ya que el Ayuntamiento ha alegado que durante las jornadas de los Juegos Parainclusivos "no pueden contribuir con ningún proyecto solidario".

La esgrimista apunta que esta iniciativa busca el "desarrollo de una nueva modalidad deportiva en montaña para todos y con la asociación que asumía los costes de organización de la carrera".

"Así que se puede decir que me han #excluido de los #juegos #parainclusivos ?? ¡Ojalá me lo hubiesen dicho al principio!! Y no unas semanas antes tan próximas a la fecha y con todo preparado, habiendo hecho personalmente y con todo el cariño e ilusión el recorrido", ha escrito en su cuenta.

Hassen-Bay desvela que "lo ha pasado mal" y "no quería decir nada" pero debido a los preguntas de los interesados ha tenido que explicar la noticia.

"La carrera si se hace no será para una causa benéfica. La organizará el Ayuntamiento de Las Rozas para el cierre de los Juegos Parainclusivos de la Comunidad de Madrid. La haré más adelante y buscaré aliados realmente inclusivos", finaliza.