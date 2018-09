Tve no está preocupada por haber perdido el liderazgo en informativos en agosto

3/09/2018 - 13:29

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

La directora de los Servicios Informativos de TVE, Begoña Alegría, manifestó este lunes que no está preocupada ante los datos que indican que este canal público no ha sido líder en audiencia en informativos el pasado mes de agosto, como lo venía siendo desde hace 22 meses, porque "todavía no se han producido los cambios" que ella ha impulsado.

Alegría hizo estas declaraciones en la presentación de la nueva temporada de informativos de la Corporación que arranca con 'La fuerza del periodismo', como lema.

Dijo que lo que verdaderamente le preocupa es que la audiencia se consiga "haciendo periodismo de calidad" y que cuando Fran Llorente se hizo cargo de los informativos también se experimentó un descenso de audiencia.

Alegría explicó a los medios todos los cambios que ha llevado a cabo en su departamento. Así, la información arranca por la mañana con Inma Gómez Lobo al frente del informativo matinal, junto a Ángel Pons, en la información deportiva. A las tres, Ana Blanco vuelve a la primera edición del Telediario de lunes a viernes. Blanco destacó que "yo no he pedido este cambio como se ha dicho", sino que ha sido Alegría la que ha diseñado su vuelta a este horario.

A las nueve de la noche, el testigo es para Carlos Franganillo, corresponsal de TVE en Washington en los últimos cuatro años, que estará acompañado por Sergio Sauca en la información deportiva.

Orio Nolis vuelve a los telediarios del fin de semana, que ya prsentó entre 2013 y 2014, con Arsenio Cañada, al frente de las noticias deportivas. Xavier Fortes dirigirá y presentará 'Los desayunos de TVE', mientra que Pilar García Muñiz pilotará 'Informe Semanal', que ahora dirige Óscar González.

RNE

El periodista Íñigo Alfonso presenta esta nueva temporada el espacio 'Las mañana de RNE', Ana Sterlng el 'Diario de las dos', mientras que el informativo '24 horas' tiene al frente a Antonio Delgado. Los informativos de fin de semana estarán liderados por Carlos Núñez y Ana Marta Esroch. El nuevo director de Informativos es Raul Heitzman.

(SERVIMEDIA)

03-SEP-18

MAN/gja