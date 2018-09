Los psiquiatras recuerdan que la depresión nada tiene que ver con la vuelta a la rutina tras las vacaciones

3/09/2018 - 16:06

Psiquiatras y médicos de Atención Primaria del Grupo de Salud Mental Semergen (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria) recordaron este lunes que la depresión es una enfermedad grave que nada tiene que ver con la vuelta a la rutina tras las vacaciones de verano.

Irritabilidad, ansiedad o tristeza son las manifestaciones más frecuentes que se presentan con la vuelta laboral tras las vacaciones de verano, lo que se corresponde a un estado de ánimo pasajero y breve que depende de la satisfacción que se obtiene del trabajo, según destacaron los expertos.

Por ello, psiquiatras y médicos de Atención Primaria confirmaron que "patologizar" la vida cotidiana es un "agravio comparativo con una enfermedad real y grave, como es la depresión", que afecta a más de dos millones de españoles y es la segunda causa de baja laboral en España.

La doctora Silvia López Chamón, médico de Familia y secretaria del grupo de Salud Mental Semergen, explicó que "somos seres vivos con un ciclo vital, tenemos que aprender recursos básicos para el día a día. No todo malestar supone enfermedad. Es importante discriminar lo banal de lo trascendente".

En opinión de esta experta, "depresión es un término utilizado, en muchas ocasiones, de forma inadecuada. En realidad, no deberíamos banalizar ningún término médico que nomine enfermedades importantes, tanto para magnificar como para minimizar otras circunstancias. Es una forma de estigmatizar a los pacientes que las padecen o tienen riesgo de padecerlas".

Según recordaron los especialistas, todo cambio de rutina conlleva un periodo de adaptación. La vuelta al trabajo después de las vacaciones es simplemente una dificultad más de la vida que requiere adaptarse a una realidad que no siempre concuerda con las expectativas. "Desde mi punto de vista hay habilidades que se están perdiendo: la capacidad de introspección, la aceptación de las limitaciones personales como oportunidades de superación o no tener claros los objetivos vitales individuales ni de grupo, también la necesidad de mostrarse exitoso a los demás en cada momento, la baja tolerancia a la frustración, no identificar referentes adecuados, etc.", aseguró la doctora López Chamón.

Por lo tanto, esta situación -incorrectamente denominada "depresión postvacacional"- responde a un estado de ánimo más bien negativo entre los trabajadores que vuelven a sus puestos y que tiene que ver con el nivel de insatisfacción. "Puede tratarse de personas con cierto grado de frustración laboral que no disfrutan con su trabajo o una forma de resistencia a volver a las obligaciones y responsabilidades habituales", concluyó la experta.

