El gobierno revisará todos los contratos de venta de armas a arabia saudí

4/09/2018 - 15:13

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El Gobierno se ha comprometido con distintas ONG a estudiar si mantiene todos los acuerdos de venta de armas a Arabia Saudí, según explicó este martes a Servimedia la responsable de Incidencia Humanitaria de Intermón Oxfam, Paula San Pedro, tras la reunión que la secretaria de Estado de Comercio, Siana Méndez, mantuvo hoy con los directores de Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau e Intermón.

Estas cuatro ONG impulsan desde hace años la campaña Armas Bajo Control para exigir el fin de la venta de armamento a Arabia Saudí y a Israel, así como mayor transparencia en este comercio.

Según San Pedro, Comercio se habría comprometido a revisar junto al Ministerio de Defensa todos los contratos para la venta de armas a Arabia Saudí, después del anuncio de que se suspendería la venta de 400 bombas de precisión al ejército de este país por su implicación en la guerra de Yemen.

"Nos parece un avance muy positivo, aunque desde luego pedimos que esta revisión termine con la cancelación de todos los acuerdos", señaló. Además, San Pedro exigió celeridad en el estudio, tener algún resultado "a finales de septiembre y, mientras tanto, suspender todas las ventas de forma temporal.

ISRAEL

Peor acogida ha tenido, en cambio, la petición de no vender armas a Israel, explicó San Pedro. Según dijo, "desde el Ministerio sostienen que saben perfectamente el destino de las armas que se comercializan en Israel, incluso de aquellas que se venden luego a terceros países, y que les consta que no se utlizan para crímenes de guerra". "Sí admiten que se han paralizado algunas ventas en caso de duda, pero en el resto de los casos no piensan suspender ningún contrato, señaló.

Finalmente, San Pedro avanzó que el Gobierno se ha comprometido a estudiar la posibilidad de que los contratos referidos a la venta de armamento a Arabia Saudí y a Israel queden fuera de la Ley de Secretos Oficiales, algo a lo que hasta la fecha "el Ejecutivo se oponía frontalmente".

Por todo ello, señaló que, en general, las organizaciones han salido "muy satisfechas" de la reunión, que ha sido "la primera en muchos años de campaña", y con la promesa del Ejecutivo de repertirla de forma anual.

