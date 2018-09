Familiares de desaparecidos piden que no se olvide ningún caso, "aunque no sea mediático"

Los familiares de los desaparecidos continúan pidiendo que no se olvide ningún caso, "aunque no sea mediático", según demandó José Antonio Meneses, hijo menor de Francisca Cadenas, desaparecida en Hornachos (Badajos) el 9 de mayo de 2017 en un trayecto de apenas 50 metros hacia su casa después de despedir a unos amigos y que será recordada este miércoles en una concentración que tendrá lugar a partir de las 21.30 horas en la explanada de la Virgen de los Remedios de la localidad pacense.

Según abundó Meneses, en declaraciones a Servimedia, el objetivo es reivindicar que todas las desapariciones se investiguen "desde el minuto cero y con independencia de la persona que desaparezca o de la familia en la que se produzca la pérdida, no solo los casos más conocidos".

A su juicio, "hay casos que casi ni se investigan o que no se investigan como se debería" y recordó que la causa abierta por la desaparición de su madre está archivada en el juzgado y continúa bajo secreto de sumario, por lo que la familia "no ha recibido ninguna información respecto a la investigación".

El hijo de Francisca Cadenas puntualizó que el día de la desaparición, él llegó a su casa de trabajar por la noche y su madre se encontraba en el domicilio con una pareja amiga de la familia y su hija, a la que Francisca cuidaba "todos los días".

"Saludé a mi madre y me dijo que no me hiciera la cena, que iba a despedirles y enseguida volvía a hacérmela", lamentó José Antonio, que en aquel momento tenía 22 años y que también recordó cómo, según la declaración de dicha pareja, "salieron de casa, subieron la calle, cruzaron un callejón que comunica con la calle principal y ahí dicen que se despidió de ellos y tomó rumbo a casa".

"Es la última noticia que tenemos", continuó, al tiempo que subrayó cómo "desde el primer momento", los familiares salieron en su búsqueda. "Fue un trayecto muy corto y en un margen de diez minutos, en diez minutos lo que sea sucedió", precisó Meneses.

IMPLICADOS

A su entender, este caso "no se va a resolver en la vida" porque "hay personas implicadas a las que no han investigado lo suficiente", recordando que en los primeros meses tras la desaparición se realizaron varias batidas en las que se exploró "palmo a palmo todo el término municipal y no se encontró ningún indicio sólido".

Asimismo, Meneses reclamó "más apoyo" para los familiares de desaparecidos, que, aseveró, "se sienten solos como un perro", por lo que agradeció especialmente el apoyo recibido desde la Fundación Quién Sabe Dónde Global, que ha ayudado a su familia "en todo", así como a la abogada Conchi Galán, amiga personal de su madre.

A este respecto, el presidente de la Fundación, Paco Lobatón, emitió un comunicado en el que aseguró que la organización "continúa buscando respuestas que no llegan y provocan desazón en la familia y en el resto de la población", cuya respuesta "era y sigue siendo el principal aliento en esta larga batalla".

"De derechos se trata, sí, el derecho a ser buscada de Francisca y el derecho de su familia a ser informada de los progresos de la búsqueda y a recibir ayuda para paliar los efectos emocionales y de todo tipo provocados por la desaparición", continuó para, acto seguido, reclamar el "necesario refuerzo de una investigación a fondo que restituya la verdad".

