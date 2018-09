Inmigración. el consejo de europa critica las 'devoluciones en caliente' de ceuta y melilla

6/09/2018 - 18:22

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

El Consejo de Europa se mostró muy crítico con la práctica por parte de las fuerzas de seguridad españolas de retornar a Marruecos a aquellas personas interceptadas al entrar en Ceuta y Melilla, las llamadas 'devoluciones en caliente'.

Así lo refleja un informe de esta organización elaborado a partir de la visita del representante especial del secretario general del Consejo sobre migraciones y refugiados, Tomas Bocek, quien viajó a las ciudades autónomas y a otros centros de la Península el pasado mes de marzo.

En este documento, Bocek pide cesar estas prácticas y exige la creación de un protocolo de actuación para los agentes fronterizos. Según el informe, la Guardia Civil "no trata de comunicarse" con los migrantes que logran acceder a las ciudades autónomas, con lo que "los extranjeros no expresan ninguna solicitud de protección internacional, ni durante ni después de cruzar las vallas. "Poco después de recibir asistencia de la Cruz Roja, son devueltos a Marruecos a través de puertas especiales a lo largo de la frontera, pero separadas de los pasos fronterizos", añade.

Asimismo, recuerda que las personas de origen subsahariano no tienen acceso a los procedimientos de asilo en las oficinas fronterizas. La oficina de asilo del paso del Tarajal no ha registrado ninguna petición de protección internacional desde su inauguración en 2015, mientras que la gran mayoría de los registrados en la del paso de Beni Enzar (Melilla) (donde sí hay peticiones) "no son subsaharianos".

(SERVIMEDIA)

06-SEP-18

AGQ/gja