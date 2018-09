El psoe propone una estrategia de salud pública para eliminar la hepatitis c en españa

7/09/2018 - 12:57

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

El grupo parlamentario socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados, junto a la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PlafHc), una proposición no de ley para avanzar en una estrategia de salud pública para eliminar la Hepatitis C en España, reforzando la prevención.

Según informó este viernes el PSOE, los últimos datos hablan de 110.000 personas que han recibido el tratamiento y se han curado, pero "hace falta dar un paso más".

A este respecto, el portavoz socialista de Sanidad, Jesús Mª Fernández, añadió que "hace falta ir a buscar los casos de los pacientes que tienen el virus de la hepatitis C pero todavía no han sido diagnosticados". Esta proposición no de ley "es un paso más en la lucha para eliminar la hepatitis C en España".

Los socialistas proponen una actualización del Plan de eliminación de la hepatitis C, con una Estrategia de Salud Pública, para hacer una búsqueda selectiva de las personas que tienen mayor riesgo de tener la enfermedad para que puedan acceder a los tratamientos.

Fernández también destacó que también "es muy importante buscar un modelo de financiación de los tratamientos que empiece por establecer un precio justo y una reducción de precios de los medicamentos contra la hepatitis C".

(SERVIMEDIA)

07-SEP-18

ABG/pai