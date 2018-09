Discapacidad. el presidente del comité paralímpico español apuesta por una mayor participación "de mujeres y jóvenes en el deporte paralímpico"

El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, pidió este viernes "apostar por la participación y la inclusión de las mujeres y los jóvenes" en el deporte paralímpico, durante la inauguración del encuentro de entidades del Comité Paralímpico Internacional, IPC, que se celebra en Madrid.

"Garanticemos el futuro", dijo Carballeda para defender su propuesta ante los cerca de 200 invitados de todo el mundo que hasta el domingo participarán en dichas jornadas en representación de 122 organizaciones que forman parte del IPC, entre ellos 74 comités paralímpicos nacionales y una treintena de federaciones internacionales de los distintos deportes de personas con discapacidad.

Se abordarán temas como la promoción del deporte femenino y de jóvenes, la revisión de la estructura de gobierno y dirección del IPC, el compromiso y la colaboración entre las entidades miembros y el fomento del bienestar de los deportistas, convirtiéndoles en el centro de las acciones y decisiones, así como el futuro de la clasificación de la discapacidad para el deporte, entre otros asuntos.

En su intervención, Carballeda destacó "el compromiso de España con las personas que practican deporte y, en especial, con aquellas que tienen alguna discapacidad". La misma idea resaltó Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, tras recordar que fue en los Juegos de Barcelona de 1992 "la vez que más entradas para asistir a las competicones paralímpicas se vendieron en la historia".

Por su parte, el ministro de Cutura y Deporte, José Guirao, aseguró que "el deporte femenino y paralímpico serán los principales ejes" de su política en este terreno. Asimismo, quiso agradecer su apoyo a las empresas patrocinadoras, pues "desgraciadamente los recursos públicos en España no son suficientes para realizar todo lo que hay que realizar, ni en el deporte en general ni en el paralímpico en particular". En este sentido, manifestó que "la colaboración que los patrocinadores nos prestan no solo ayuda a conseguir los objetivoa propuestos, sino que muestra la cara más humana de nuestras empresas".

Enrique Centeno, portavoz de Toyota, habló en nombre de todos ellos para resaltar cómo "los valores que podemos aprender de los deportistas paralímpicos son muy útiles en el mundo de la empresa", y reflexionó sobre el hecho de que "muchas veces, son nuestras propias barreras mentales las que más les limitan a ellos".

En el acto intervinieron también los campeones paralímpicos Teresa Perales (natación) y José Manuel Ruiz (tenis de mesa), así como los triatletas Eva Moral y Jairo Ruiz. En su discurso, José Manuel Ruiz destacó la importancia de la visibilidad y "de que todos los niños se interesen por el deporte paralímpico. Cuando lo consigamos, tendremos mucho ganado". Por su parte, Perales agradeció el apoyo del CPE y del IPC, algo que "tenemos siempre presente al entrenar y al competir", aseguró.

A la ceremonia asistieron también la secretaria de Estado de Servicios Sociales, María Pilar Díaz; la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Maria José Rienda, y Jesús Celada, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, así como los deportistas paralímpicos Sara Andrés Marta Arce y Gonzalo García Abella. Fue clausurada por la infanta Elena, presidenta de honor del CPE, quien deseó "mucha suerte" a todos los futuros participantes en los juegos de Tokio.

