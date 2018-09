La ministra de sanidad obtuvo un máster en la rey juan carlos plagado de irregularidades

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, obtuvo un Máster en Estudios Interdisciplinares de Género en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso 2010/2011 con todo tipo de irregularidades, según informa este lunes 'eldiario.es'. Entre otras circunstancias, logró una nota media de 8,43 sin asistir a clase y sin tratar con los profesores, pagó la matrícula tres meses fuera de plazo, empezó el curso cuatro meses tarde y cuando la mitad de las asignaturas ya habían finalizado, y la fecha de su título oficial no coincide con el resto de su expediente.

Montón, que entonces era diputada y portavoz de Igualdad del PSOE, cursó el Máster por el Instituto de Derecho Público de la URJC, el mismo de Cristina Cifuentes y que ha sido clausurado por las irregularidades descubiertas a raíz del caso de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, el cual está investigando un juzgado de Madrid. Además, Montón logró un sobresaliente del profesor Enrique Álvarez Conde, el director de este instituto que está imputado en la investigación judicial.

El máster de Montón en la URJC constaba de 12 asignaturas más un trabajo de fin de máster. El periódico 'eldiario.es' asegura que el 4 de septiembre mantuvo una reunión con la ministra en su despacho para recabar su versión sobre los hechos, en la que dio acceso a revisar los papeles y enseñó su trabajo de fin de máster, compuesto de 50 páginas sobre reproducción asistida y dirigido por la profesora Laura Nuño, imputada en el 'caso Cifuentes' y 'número dos' del catedrático Álvarez Conde desde diciembre de 2017.

La información de 'eldiario.es' sostiene que "existen múltiples contradicciones entre las distintas explicaciones aportadas por la ministra y los datos obtenidos de otras fuentes y documentos" a los que ha tenido acceso. Entre otras, destaca que aprobó en junio de 2011 la asignatura 'Feminismo y construcción de la identidad de género' tras no presentarse en la primera convocatoria, pero la profesora Sonia Núñez Puente no la recuerda "porque convalidó" pero "la ministra de Sanidad afirma tajantemente que no solicitó ninguna convalidación". Se da la circunstancia de que la tutora de su trabajo de fin de máster, Laura Nuño, formaba parte de la comisión de convalidaciones del máster.

El expediente de notas de Carmen Montón recoge que todas las asignaturas se aprobaron en el curso 2010-2011 pero el título oficial emitido por la Universidad Rey Juan Carlos indica que Montón terminó su máster "en junio de 2012", un año más tarde de lo que aparece en sus notas.

Además, Montón apenas asistió a las clases del máster, que se impartían jueves, viernes y sábado cada dos semanas en el campus de Vicálvaro. Montón aseguró que optó por este posgrado porque le cuadraba el horario pero durante la conversación en su despacho con 'eldiario.es' cambió "en numerosas ocasiones de versión". "En un primer momento aseguró de forma tajante que fue a todas las clases. Pero a lo largo de la conversación, corrigió esta primera afirmación. Primero matizó que empezó en octubre, cuando fue admitida, más tarde calcula noviembre y al final de la reunión, que empezó las clases en enero, de modo que se perdió 6 de las 12 asignaturas presenciales".

De hecho, la ministra no supo concretar a 'eldiario.es' dónde se impartían las clases del Máster. Primero afirmó a los periodistas que en Móstoles, luego que en Leganés y, tras realizar "una llamada en otra sala" tampoco concretó que en Vicálvaro, cosa que concretaron "sin ninguna duda y a la primera" cinco alumnas del máster. Montón achacó su error "a que no tiene carné de conducir y acudía al campus en taxi o le llevaba en coche algún familiar".

La noticia de 'eldiario.es' publica finalmente que "una estudiante que asistió a todas las asignaturas confirma que vio a Montón 'un par de días' en clase" y una de las profesoras externas, Carmen Bravo, sostiene que "Montón fue tres días con ella, ya que compartieron coche a la vuelta de Vicálvaro". "Es la única de sus profesoras, de entre las doce que han querido responder a eldiario.es, que recuerda a la alumna Montón en clase".

El máster no tenía exámenes y las asignaturas se aprobaban con trabajos sobre lo expuesto en las clases. Los alumnos los entregaban a través de una "plataforma on line" pero Montón declara que lo hacían "en persona en la clase" o "por mail" a Lara Martínez, persona de confianza de Álvarez Conde y Laura Nuño, que actuaba como secretaria de ambos.

El máster aprobado con notable por Carmen Montón arrancó en septiembre de 2010. El plazo oficial para el pago de la matrícula expiraba ese mismo mes, pero la entonces diputada no abonó su matrícula hasta diciembre de 2010, cuando ya estaban a punto de terminar la mitad de las clases presenciales.

La ahora ministra de Sanidad obtuvo un sobresaliente en su trabajo de fin de máster, el cual no defendió públicamente ante un tribunal de profesores pese a ser obligatorio. Esta situación es muy similar a la de Cristina Cifuentes, que dijo haber defendido su trabajo ante un tribunal público pero los profesores implicados lo niegan. En el caso de Montón, 'eldiario.es' afirma que la excepción de no defenderlo en público "se aplicó a todas las alumnas, no solo a la entonces diputada".

Carmen Montón ha anunciado una "rueda de prensa" para la mañana de este lunes con la intención de "aclarar esta situación".

