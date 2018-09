Soledad gallego-díaz: "no se hace periodismo ni en twitter ni en facebook"

10/09/2018 - 11:07

La directora del diario 'El País', Soledad Gallego-Díaz, advirtió este lunes en el Foro de la Nueva Comunicación de que "no se hace periodismo ni en Twitter ni en Facebook", pues considera que son instrumentos de comunicación, pero no medios periodísticos.

"Lo que define al periodismo no es el grado de tecnología, sino la cultura profesional de los periodistas", destacó la directora de 'El País' en este encuentro que organiza Nueva Economía Fórum en Madrid y que contó con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles; la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy; el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo; y el secretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid, Jose Manuel Franco, entre otras personalidades.

Gallego-Díaz también alertó de que "el periodismo no debe confundirse con la comunicación" y que las redacciones de los medios se hundirán si "pierden el sentido de su origen por los cambios tecnológicos".

Reconoció que la expansión de la comunicación que se hace en las redes "es atractiva, pero corremos el riesgo de que asfixie al periodismo", de que los periodistas olviden las reglas del oficio por la presión de las nuevas herramientas tecnológicas. "Si no somos capaces de comprender al periodismo y sus reglas, será una catástrofe para la democracia".

Sin embargo, destacó que es consciente de que el futuro del medio que dirige "es digital, está en la web", aunque remarcó que la edición en papel de 'El País' seguirá. "Nos volcamos en la página web, pero no vamos a hacer nada que perjudique a la edición de papel. Hemos sufrido un bajón enorme, el papel está en crisis, no sólo en España sino en todo el mundo, pero la edición en papel continuará hasta que los lectores quieran. Seguiremos estando en la puerta de su casa con mucho cariño".

Criticó la "avalancha de noticias" que bombardean a los ciudadanos" porque "las buenas informaciones no se hacen en un par de minutos".

Preguntada si hubiera publicado el artículo anónimo que ha sacado a la luz 'The New York Times' con una crítica feroz contra Trump, Gallego-Díaz dijo que "sí, claro que lo hubiera publicado si sabía quien lo había escrito". "Tengo la absoluta seguridad de que el director de opinión 'The New York Times' sabe quién es el autor de esa información y sabe que está contrastada y que es veraz. Desde luego reconozco que no es una decisión fácil que se puede tomar en diez minutos, no, hay que reflexionarla, pero yo también lo hubiera hecho".

