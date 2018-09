El cupón de la once deja en leganés un 'sueldazo' de 2.000 euros al mes durante 10 años

10/09/2018 - 11:45

El cupón de 'Fin de Semana' de la ONCE dejó ayer en Leganés (Madrid) un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante 10 años. El importe total del premio asciende a 240.000 euros.

La vendedora afiliada a la ONCE María Esla Lastra Neira fue quien vendió este cupón desde sus puntos de venta situados en la Avenida Doctor Martin Vuege Jaudenes, número 3 y en la Plaza de París s/n en Leganés (Madrid).

El cupón del domingo 9 de septiembre estaba dedicado al 25 aniversario de la Marcha Cicloturista Larra Larrau.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE 'www.juegosonce.es'.

10-SEP-18

