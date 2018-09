Educación. ugt y ccoo critican el silencio del gobierno ante el polémico máster de la ministra de sanidad

10/09/2018 - 13:56

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, mostró este lunes su sorpresa porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, no dediquen "ni una palabra" a las presuntas irregularidades de un máster cursado por la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.

Así lo dijo, junto al secretario general de CCOO, Unai Sordo, en la comparecencia posterior a un encuentro en La Moncloa con Sánchez y Celaá, en la que los sindicatos y las organizaciones de la patronal (CEOE y Cepyme) recibieron el borrador de un documento para impulsar la Formación Profesional en España.

Álvarez calificó de "increíble" que no se hablase del asunto. "Lo hemos intentado", aseveró, pidiendo un tiempo para recabar los datos para poder hacer una valoración. No obstante, apuntó que desde UGT, si se confirman las irregularidades, "no va a haber una diferencia" en el trato a Montón con respecto a los protagonistas de otras polémicas con másteres, como ocurrió con los políticos del PP, Cristina Cifuentes y Pablo Casado, casos en las que los sindicatos pidieron la dimisión de los implicados.

En su opinión, la implantación de Bolonia en la educación universitaria "va a requerir poner luz y taquígrafos a estas situaciones" en España. Por ello, subrayó la situación de aquellos estudiantes "que ha hecho un máster y han hecho un esfuerzo".

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el presidente de CEOE, Joan Rosell, rechazaron hacer declaraciones por falta de datos. Éste último apuntó a que analizarán el asunto "para ver si hay alguna irregularidad".

