La agencia de gestación subrogada da por desbloqueada la situación de las familias en Ucrania

Madrid, 10 sep (EFE).- La agencia que ha gestionado el caso de una treintena de familias que han acudido a Ucrania para obtener un bebé mediante gestación subrogada da por desbloqueada su situación después de que el Consulado de España en Kiev haya empezado a registrar hoy a algunos de estos menores.

"De momento la situación se ha desbloqueado, ya hay una familia que ha podido inscribir a su hijo", ha indicado a Efe el portavoz de la empresa Go4Baby, David Monje.

El Consulado de España en Kiev ha registrado hoy a los primeros bebés de padres españoles nacidos por gestación subrogada en Ucrania, dando así solución a la situación de una treintena de familias españolas atrapadas desde hace más de un mes en ese país.

Según ha indicado por teléfono a Efe Cristina Álvarez, una de las madres afectadas, los bebés registrados hoy ya son tres.

"El Consulado inscribió esta mañana a los bebés de tres familias. Y a partir de ahora atenderá todos los días a varias familias para registrar a sus hijos", ha señalado esta madre.

La inscripción de los recién nacidos en el Registro Civil del Consulado español en Kiev es el paso necesario para que los bebés obtengan la nacionalidad española y puedan entrar en España.

Desde la agencia de gestación subrogada que ha tramitado esta treintena de casos esperan que todas las familias españolas que están en Ucrania puedan registrar a los menores presentando la documentación que pide el Consulado.

"En principio no tiene que haber ningún problema. Hoy por hoy la situación está desbloqueada, lo que no han puesto es ningún tipo de plazo, no sabemos si esto lo van a hacer de manera indefinida o sólo para los casos que están ahora en Ucrania", ha subrayado Monje.

Esta compañía avanzó cuando se conoció la situación de estas familias que en los próximos meses se producirían en Ucrania nuevos nacimientos que ya habían sido contratados desde España.

Exteriores desaconsejaba entonces iniciar cualquier proceso de gestación subrogada, una práctica prohibida en España.

El Consulado en Kiev paralizó todas las tramitaciones el pasado 5 de julio, después de ser alertado en los últimos meses de posibles casos de mala praxis médica asociada a los procesos de reproducción asistida y de posible tráfico de menores.