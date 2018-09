Educación. la mitad de los jóvenes españoles con padres que no superaron la secundaria se estacan en ese nivel educativo

11/09/2018 - 11:00

El 55% de jóvenes españoles de padres que no superaron la Educación Secundaria superior no mejoran el nivel académico de sus progenitores, lo que implica que no hay "movilidad intergeneracional ascendente" en el nivel educativo de esa población juvenil.

Es una de las conclusiones que se desprende del documento 'Panorama de la Educación: Indicadores de la OCDE', publicado este martes. Ese indicador hay que contextualizarlo también, subraya el estudio, en que un alto porcentaje de los adultos jóvenes españoles no han alcanzado el nivel de Secundaria superior: el 34% en España comparado con la media del 15% de los países de la OCDE.

Por ello, el nivel de instrucción alcanzado por los padres "influye de forma determinante" en el nivel educativo de sus hijos. Es más, subraya la OCDE en su documento, "es probable que la existencia de dicha 'trampa' intergeneracional conlleve altos niveles de desigualdad de ingresos dentro del país.

Por el contrario, el 24% de los hijos de padres con un nivel formativo inferior a la Secundaria superior obtuvieron una titulación universitaria o de FP Superior, superando la media de la OCDE (21%). A ello hay que añadir el importante aumento de 25 puntos porcentuales registrado entre 2005 y 2016 en la tasa de graduación por primera vez en Educación Secundaria Superior (con una cifra para España que se aproxima a la de la OCDE: 81% y 87%).

El documento muestra también que el gasto en educación en España es relativamente inferior, en términos de porcentaje del producto interior bruto (PIB), para todos los niveles de enseñanza (el 4% en total) a la media de la OCDE y de la UE23, del 4,5% y 4,2%, respectivamente. El gasto por alumno también se ha reducido entre 2010 y 2015, en un 11% en la educación terciaria (no universitaria y FP Superior). Según la OCDE, esto se debe en parte al aumento del número de estudiantes en todos los niveles de enseñanza durante el mismo periodo.

SESGO DE GÉNERO

La OCDE observa que continúa habiendo un sesgo de género en los ámbitos de estudio, pues, por ejemplo sólo el 8% de mujeres están graduadas en programas de formación profesional en ramas como ingeniería, producción industrial, cuando la media de la OCDE es del 11%; y ellas, sin embargo, son el 77% de quienes optan por estudios de secundaria de salud y servicios sociales, una cifra similar a la media de la OCDE.

El informe aplaude, no obstante, algunos puntos de la gestión educativa española, como que España encabeza las tasas de matriculación en primera infancia, con el 96% de los niños de 3 años escolarizados, cuando la media de la OCDE es del 76%, algo muy similar en todas las comunidades autónomas.

El documento también refleja los alumnos españoles pagan tasas académicas "relativamente bajas" (1.550 euros) para títulos de grado en universidades públicas, pero sólo la mitad del alumnado recibe beca o ayudas. El 47% de los estudiantes en este nivel educativo se benefician en España de estas ayudas económicas. Sin embargo, el 27% de los mismos reciben becas o ayudas por un importante superior a las tasas académicas.

