Rollán:el Gobierno quiere presupuestos pero no a costa de subir los impuestos

Madrid, 11 sep (EFE).- El vicepresidente regional, Pedro Rollán, ha asegurado que el Gobierno tiene un "deseo sincero" de aprobar los presupuestos para 2019, pero "no a cualquier precio", y ha recalcado que la "línea roja" que traza es subir los impuestos a los madrileños.

Así lo ha garantizado en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, en referencia a la "imposición" de Ciudadanos, que ha puesto como condición para apoyar las cuentas públicas que la educación de 0 a 3 años sea gratuita.

Una "imposición" que, a juicio de Rollán, "representa un esfuerzo económico de más de 350 millones de euros para los madrileños" y que, bajo su punto de vista, Cs no ha sabido cuantificar.

Según el vicepresidente, aprobar esa medida supone una subida encubierta de impuestos, cuando precisamente el plan del Gobierno es aprobar una rebaja impositiva que permita reducir en unos 235 millones los impuestos que pagan los habitantes de la Comunidad.

Por eso ha instado a Cs a que diga a los madrileños de dónde va a sacar el dinero o qué otras partidas piensa recortar, antes de recordar que a lo largo de la legislatura el Gobierno del PP ha incrementado en más de 300 millones el dinero que destina a la educación infantil de 0 a 3 años con medidas para ayudar a las familias.

"Hemos invertido, estamos invirtiendo y vamos a seguir invirtiendo en ello", ha prometido.

Por eso, ha reiterado que el Gobierno no teme que Cs no apoye sus cuentas, y si no salen adelante será "decisión" de la formación naranja, porque el Ejecutivo no aceptará tener presupuestos "a cualquier precio". "No pretendemos que Cs se ponga una medalla a costa de subir impuestos", ha repetido.

También ha subrayado que la educación de 0 a 3 años gratuita no es algo que Cs llevara en su programa electoral y no está en el listado de exigencias del pacto de investidura que firmó con Cristina Cifuentes.

"No forma parte de su programa, sino del medallero al que nos tienen acostumbrados a costa del sudor del de enfrente", ha seguido diciendo Rollán, que ha criticado que Cs no planteara su propuesta directamente al Gobierno, sino a los medios de comunicación.

Y es que, bajo su punto de vista Cs actúa "los lunes, miércoles y vienes como ultraliberal, los martes y jueves es hipersocialdemócrata, y se cree que la media ponderada es el centro. Nosotros preferimos estar siempre en el centro".

Rollán, en todo caso, ha confiado en la "responsabilidad" de todas las fuerzas políticas en estos últimos meses de legislatura, porque la proximidad de una cita electoral no tiene por qué "enturbiar" el trabajo político y la aprobación de las leyes.

"Cualquier formación responsable ha de tener en cuenta que la legislatura dura 4 años y que hay que estar activo y responder a los problemas de los ciudadanos desde el primer hasta el último día", ha añadido el vicepresidente, que ha apelado a la "responsabilidad" de todos los grupos parlamentarios para que "independientemente de cuál sea su voto, no echen el freno de mano" a la tramitación de iniciativas.