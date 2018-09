La federación de enseñanza de ccoo considera que montón debe dejar "las cosas absolutamente claras"

11/09/2018 - 13:50

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

El secretario de la Federación de Enseñanza de CCOO (FE-CCOO), Paco García, declaró este martes que la ministra de Sanidad "debe seguir explicando cosas" y deben quedar "absolutamente claras", en relación con las presuntas irregularidades del máster de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.

"Si las cosas no se pueden aclarar, yo creo que la ministra tendrá que tomar decisiones de otro calado", declaró a Servimedia este martes Paco García. Asimismo, aseguró que todavía no se atreve a juzgarlo porque "no tiene" conocimiento "suficiente" de los hechos. "En estos momentos no considero que tenga elementos de juicio suficientes como para tener una opinión definitiva sobre el asunto", dijo.

En lo referente a la Universidad Rey Juan Carlos, el secretario de FE-CCOO afirmó que la institución "está tomando decisiones en torno a ese Instituto de Derecho Público que es en el que parece que se dan este tipo de irregularidades". Se mostró prudente y a la espera de "ver cómo evolucionan las cosas".

