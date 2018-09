La casa encendida inicia el ciclo 'tradiciones subvertidas' en septiembre

16/09/2018 - 16:24

La Casa Encendida pondrá en marcha el martes el ciclo 'Tradiciones subvertidas', una iniciativa que cuestiona el discurso científico y mediático sobre el que se ha construido históricamente el cine etnográfico a través de proyecciones y coloquios.

La comercialización de la cultura maya, las religiones organizadas o la sexualidad construida por el colonialismo se analizarán en este ciclo, donde los autores se convierten en objetos de estudio cultural y reflexionan sobre sí mismos en relación a su entorno, informó La Casa Encendida.

El martes empieza con la proyección de 'Ciudad Maya', en la que Andrés Padilla aborda la identidad de los Mayas para rescatar la historia borrada por el colonialismo y oponerse a los "parques temáticos" para turistas.

Le seguirá Saints' Game, película en la que Amélie Derlon expone sus deseos de romper con una herencia católica que le obsesiona desde niña. El 20 de septiembre se proyectará 'Cantos del Hain', en la que las danzas y ceremonias ancestrales se actualizan mediante cuerpos y voces sometidos durante siglos por sus propias comunidades y familias. Habrá un coloquio posterior con Federico Vladimir Strate Pezdirc y Pablo Esbert, sus autores.

La sesión del 25 de septiembre comenzará con 'This is presence' que, con el objetivo puesto en el 'mindfullness', propone un irónico viaje a través de una campaña de marketing SEO elaborada por el Institute for New Feeling.

Por su parte, Pardes documenta el viaje de Michael, un artista israelí descreído de toda religión organizada en busca de un estado de conocimiento más profundo. Coloquio posterior con la investigadora Sonia García López.

En la última sesión, la del 27 de septiembre, se proyectará 'Trilogía Nefandus', en la que el artista colombiano Carlos Motta pone en evidencia los discursos morales y legales basados en el pecado de los que se ha servido el colonialismo para construir la sexualidad.

Por último, en 'My Babushka: Searching Ukrainian Identities', Barbara Hammer, activista feminista y pionera del cine lésbico, viaja por primera vez a Kiev en busca de su historia familiar presentando cuestiones relacionadas con la patria, el antisemitismo, la homofobia y los derechos humanos.

16-SEP-18

