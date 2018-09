Lesionados medulares cuentan a los conductores las consecuencias de las distracciones al volante

17/09/2018 - 13:17

Más de 30 voluntarios de la Federación Nacional Aspaym (Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas) participan en la campaña de vigilancia y concienciación lanzada en colaboración con la DGT 'No corras, no bebas... No cambies de ruedas'. El objetivo es concienciar a los conductores sobre la peligrosidad de las distracciones al volante, que causan uno de cada tres accidentes mortales.

Desde este lunes y hasta el domingo, voluntarios con lesión medular víctimas de un accidente de tráfico acompañarán a los agentes de tráfico encargados de realizar los controles de alcoholemia aleatorios con el objetivo de trasladar el mensaje de la campaña. La iniciativa empezó esta mañana en un control situado en el kilómetro 16,500 de la autovía A-2 sentido Madrid al que asistió el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, Álvaro Gómez Méndez.

"La Guardia Civil para a los coches y les pregunta antes si quieren recibir o no la información, porque no todas las personas quieren que alguien con una afectación por lesión medular de un accidente de tráfico les comente nada", explicó a Servimedia Rubén Hernández, de Aspaym.

Sin embargo, los voluntarios no recibieron hoy ninguna negativa. "La reacción ha sido muy positiva", aseguró Carlos Aguado, voluntario de la Federación. Una vez el voluntario se acerca al conductor, se entrega un tríptico con recomendaciones e información de la campaña: no utilizar el teléfono móvil al volante, respetar las señales o ponerse el cinturón de seguridad. En definitiva, "lo que se supone que se debe hacer y a veces no se hace".

El papel de los voluntarios es "sensibilizar sobre estos problemas", según Rubén Hernández. Para conseguir que llegue mejor el mensaje, los voluntarios explican en qué consiste la campaña, qué les ocurrió a ellos" y, de primera mano, "las consecuencias irreversibles y graves que pueden tener con un accidente de tráfico".

"Nosotros somos personas que vamos en silla de ruedas que hemos tenido lesión de tráfico a través de alguna imprudencia. Que el mensaje lo transmita una persona que ha pasado por ahí, es muy positivo y muy impactante para ellos. Lo que creemos es que así podemos prevenir mucho más", agregó Aguado a Servimedia.

Según datos de la Dirección General de Tráfico, la distracción en la conducción es una de las principales causas de los accidentes de tráfico. En 2017, la distracción aparece como primera causa de los accidentes mortales en un 33 %, por delante de la velocidad (29%) y el alcohol (26%).

Las recomendaciones que hace la Dirección General de Tráfico se centran en evitar las distracciones al volante, evitar el cansancio y la fatiga y extremar las precauciones en situaciones adversas. Se aconseja "dormir bien" antes de viajes largos, programar el navegador "antes de iniciar la conducción" y "hacer paradas cada dos horas y mantener una temperatura agradable dentro del habitáculo" durante el trayecto.

