La junta de andalucía paró la investigación de los restos de un templo católico anteriores a la construcción de la mezquita de córdoba bajo el edificio

El Cabildo de la Catedral de Córdoba insistió este lunes en que "innumerables documentos" muestran la propiedad de la Mezquita-Catedral por parte de la Iglesia católica desde el año 1236 y denunció que, incluso, en ese lugar existieron construcciones católicas previas, aunque dijo que la Junta de Andalucía no ha permitido investigarlas a fondo.

Así lo dijo a Servimedia el canónigo portavoz del Cabildo Catedral de Córdoba, José Juan Jiménez Güeto, en referencia al reciente hallazgo de restos de la Basílica de San Vicente y la aledaña casa del obispo, erigidas en el lugar donde hoy está la Mezquita antes de la construcción musulmana, cuestión que no reseña el último informe impulsado por el Ayuntamiento de Córdoba que niega la titularidad del monumento a la Iglesia.

"En ese informe niegan la posibilidad de la existencia de la basílica de San Vicente. En el último congreso mozárabe que se celebró en Córdoba hace dos meses, innumerables arqueólogos y demás expertos certificaban la existencia de esa basílica", dijo Jiménez Güeto.

"Cuando hemos arreglado la 'puerta de las cofradías' para quitar una celosía del siglo XX para poder acceder por ahí al templo las hermandades y cofradías, hicimos excavación arqueológica, seguidas por la Consejería de Cultura, y descubrimos las líneas y muros que nos llevaban a donde tenemos los restos de la Basílica de San Vicente, que sólo tenemos una parte descubierta", apuntó el canónigo, refiriéndose a las obras realizadas el año pasado en ese punto del monumento.

Sin embargo, lamentó: "No nos dejaron seguir con las excavaciones". "Dijeron que parásemos ahí, que ya con eso era suficiente para las obras que se tenían previstas, y que no siguiéramos excavando", por lo que no se pudo "evidenciar si cabe con más claridad" que antes que la Mezquita allí hubo una construcción católica.

Por ello, el Cabildo seguirá informando y aportando datos que demuestran la titularidad del templo, aunque advirtió de que "se tomarían acciones que fueran necesarias para defender el bien y justificar que somos los legítimos propietarios".

MOVIMIENTO POPULISTA

En ese contexto, Jiménez Güeto manifiesta que el reciente informe del consistorio cordobés "no ha causado ninguna sorpresa" al Cabildo, "porque la argumentación histórica y jurídica ya estaba en el discurso de los últimos seis años" del movimiento populista impulsado por quienes no aceptan la propiedad católica del recinto. Ese movimiento, apoyado por partidos políticos de izquierda, precisó el canónigo, se sumó a la reivindicación que había hecho en 2004 la Junta Islámica, cuando reclamó el uso compartido del templo. "Los propios musulmanes no van a rezar a un sitio donde se expone el Santísimo. No había lugar", subrayó el portavoz.

Es más, desde el Cabildo se subraya también que el informe que niega la titularidad católica del monumento da cumplimiento a la promesa electoral de los partidos de izquierda que gobiernan en el Ayuntamiento cordobés (PSOE con a poyo de IU y Ganemos Córdoba), y que éstos "han presionado muchísimo a la alcaldesa" hasta provocar esta situación que, en opinión de la Iglesia, "genera división en la sociedad cordobesa, cuando siempre se ha destacado como una ciudad de encuentro, diálogo y armonía".

Por ello, el Cabildo llama a la serenidad y a los representantes políticos a la "responsabilidad" para "que no se genere un problema donde nunca existió", como mostraría también el actual silencio de la comunidad musulmana, con quien los católicos también presumen de tener "buen entendimiento".

CUENTAS

Según datos facilitados por el Cabildo de la Catedral de Córdoba a Servimedia, cada año visitan el monumento unos dos millones de personas, lo que genera una recaudación bruta de 12 millones de euros por las ventas de entradas.

El entorno eclesial combate la idea popular de que todos esos visitantes pagan una entrada de diez euros, pues todos los días se entra gratuitamente de 8,30 a 9,30 horas y existen tarifas reducidas y descuentos.

Además, explica el Cabildo, de esos 12 millones de euros, el 33% se destina a mantenimiento y conservación; el 29% a obras sociales (incluidas restauraciones de templos de parroquias "más débiles económicamente", Cáritas o las misiones); el 11% se destina a seguridad y un 2% a suministros.

Es destacable, asimismo, que costear el sueldo de los 70 trabajadores que dependen directamente del monumento supone "un pellizco importante" del bruto ingresado por la Iglesia cordobesa, que también cuida de otros templos como los de la Virgen de la Salud y la Fuensanta.

