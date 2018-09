El presidente de la academia de doctores de españa califica de "floja" la tesis doctoral de sánchez

17/09/2018 - 17:54

Enlaces relacionados El presidente de la Real Academia de Doctores defiende la calidad de las tesis y los másters en España (13/09)

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Real Academia de Doctores de España, Antonio Gascones, calificó este lunes de "floja" la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que en su opinión, "estructuralmente le falta contenido científico y académico".

Además, en declaraciones a Servimedia, el presidente de los doctores de España lamentó que la controversia sobre la tesis doctoral de Sánchez "está dañando la imagen de todos los doctores de España porque no es verdad que todas las personas que cursan un doctorado, tengan el mismo rasero" ni que todas las tesis sean tan flojas como la de Sánchez.

"He sido director de muchas tesis y todas han tenido un nivel científico y académico alto. Creo que no puede haber tabla rasa para todos. Hacer una tesis doctoral no es tarea fácil, las cosas no son así", agregó Gascones, que aseveró que hay excelentes tesis de doctores españoles.

Sobre las acusaciones sobre presunto plagio, eludió pronunciarse y dijo que no quiere entrar "a decir si ha plagiado o no lo ha hecho porque eso requiere un trabajo más exhaustivo que, sinceramente, no he hecho. Pero estructuralmente le falta contenido científico y académico", concluyó.

La Real Academia de Doctores de España es una corporación de derecho público, de carácter científico, técnico, humanístico y social, de ámbito nacional y sede en Madrid. Está integrada por diez secciones de la que forman parte doctores de toda España y de todas las disciplinas académicas y nació en 1922.

Entre sus objetivos está "defender la dignificación del título de doctor, tanto en las exigencias para su obtención, como en su legítima ostentación y el ejercicio de sus prerrogativas".

(SERVIMEDIA)

17-SEP-18

MAN/gja