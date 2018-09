El tribunal europeo de derechos humanos condena a bélgica por negar la entrada a un juzgado a una mujer con hijab

18/09/2018 - 13:58

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos hizo pública este martes una sentencia que condena a Bélgica a indemnizar con 1.000 euros a una mujer que fue expulsada de un juzgado por negarse a quitarse el hijab, al considerar que este hecho supone una violación del artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, referido a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

La Cámara, por mayoría de seis votos contra uno, consideró que la exclusión de la denunciante, Hagar Lachiri, de una sala de un tribunal belga por su negativa a deshacerse de su hijab supuso una restricción al ejercicio de su derecho a manifestar su religión.

Tras constatar que su conducta en el interior de dicha sala no había sido irrespetuosa hacia el poder judicial y no había constituido una amenaza ni una perturbación de la buena conducta de una audiencia, el Tribunal sostuvo que no existía razón para dicha restricción y que la violación del derecho de Lachiri a manifestar su religión no estaba justificada en una sociedad democrática.

Los hechos se remontan al año 2007, cuando la denunciante y otros miembros de su familia solicitaron unirse a las actuaciones como parte civil en el caso de un crimen en el que falleció su hermano.

El día de la audiencia, el juez instó a Lachiri a desprenderse del hijab para acceder a la sala de vistas, a lo que ella se negó, para, a continuación, impugnar la decisión del magistrado de no permitirle el acceso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 24 de diciembre de 2008.

La Corte europea dictaminó ahora que el uso del pañuelo, que cubría el cabello y el cuello de la denunciante, podría estar "motivado o inspirado" por una religión o creencia religiosa, por lo que valoró como una "restricción" a sus derechos fundamentales el haberle negado el acceso a la sala.

(SERVIMEDIA)

18-SEP-18

MJR/gja