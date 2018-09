La Fiscalía pide cuatro años de prisión para Ángel Boza, miembro de 'La Manada', por el robo de unas gafas

Tras el robo embistió a dos vigilantes del centro comercial con su coche

Cáceres declara personas 'non gratas' a los miembros de 'La Manada'

Ángel Boza, uno de los miembros de 'La Manada'. Foto: EFE

La Fiscalía de Sevilla solicita cuatro años de prisión para Ángel Boza, uno de los cinco miembros de 'La Manada' condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual a una joven en los Sanfermines de 2016, por robar unas gafas de sol el pasado día 1 de agosto en un establecimiento comercial de la capital hispalense y posteriormente embestir a dos vigilantes del centro comercial con su coche al huir del recinto.

En el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal, que solicita la apertura de juicio oral ante un Juzgado de lo Penal, considera que los hechos por los que se investiga a Boza son constitutivos de un delito de robo con violencia e intimidación y un delito leve de lesiones.

Para la Fiscalía, el acusado, actualmente en prisión provisional por estos hechos, es "criminalmente responsable" de los delitos expresados anteriormente, en concepto de autor.

Por ello, el Ministerio Público considera que procede imponer a Boza la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito de robo y la pena de 50 días de multa con cuota diaria de 6 euros (300 euros en total), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 25 días de privación de libertad por el delito leve, además del pago de las costas.

Cabe recordar que el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha procesado a Boza al entender que existen "indicios racionales" de que habría cometido supuestamente un delito de robo con violencia con resultado de lesiones y utilización de instrumento peligroso.

Igualmente, el acusado, condenado anteriormente por delitos de conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas, deberá indemnizar a uno de los vigilantes en la cantidad de 232 euros por las lesiones sufridas.

Los hechos, según la Fiscalía

En el relato de los hechos, el fiscal señala que Ángel Boza, sobre las 19,15 horas del pasado 1 de agosto, acudió al centro comercial El Corte Inglés de la Plaza del Duque de la Victoria de Sevilla, donde, "con la intención de hacerlas suyas sin abonar su importe, se apoderó, tras arrancar el dispositivo de seguridad que llevaban colocado, de un par de gafas de sol, cuyo precio de venta al público era de 148 euros".

A continuación, se dirigió a la zona de parking, donde tenía estacionado su vehículo, con el fin de abandonar las instalaciones, estando localizado en todo momento por el servicio de seguridad del establecimiento.

"Como quiera que el acusado fue seguido en el interior del aparcamiento por uno de los vigilantes, encontrándose ya a bordo de su turismo, de la marca Opel Astra, y dispuesto a abandonar el parking, fue requerido por un segundo vigilante, que le esperaba al final de la rampa de salida, para que detuviese el vehículo, momento en que aquél, con la intención de conseguir huir en poder de lascitadas gafas de sol, aceleró bruscamente, golpeando a este segundo vigilante en la cadera, consiguiendo darse la fuga, no sin antes golpear en una mano a un tercer vigilante cuando este se interpuso en su trayectoria con el mismo objetivo que de el acusado detuviera su marcha", explica la Fiscalía en su escrito.

En su relato de los hechos, el fiscal señala que Boza, poco después, tras circular por diversas calles, fue interceptado por efectivos de la Policía Local en la avenida Menéndez Pelayo de la capital, siéndole intervenidas las gafas sustraídas sin daño alguno.

Como consecuencia de su acción, uno de los vigilantes sufrió una contusión a nivel de pared abdominal derecha con hematoma subyacente, que precisó para su curación de una primera asistencia facultativa, y que le supuso siete días de perjuicio personal básico, uno de los cuales fue de pérdida de calidad de vida moderada.

Boza, que antes de estos hechos se encontraba en libertad provisional junto a los otros cuatro miembros de 'La Manada' a la espera de sentencia firme por los hechos de Pamplona, actualmente se encuentra en prisión provisional desde el día 2 de agosto por el robo de las gafas, situación recurrida ante la Audiencia Provincial de Sevilla por su abogado, Agustín Martínez. En este sentido, la Fiscalía, en su escrito, señala que procede mantener la situación de prisión provisional del acusado.

Cáceres les declara personas 'non gratas'

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha declarado este jueves personas 'non gratas' a los cinco miembros de 'La Manada' por los hechos realizados y descritos en la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra.

Así, José Ángel Prenda Martínez, Ángel Boza Florido, Antonio Manuel Guerrero Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena y Jesús Escudero Domínguez, han sido declarados personas 'non gratas' en Cáceres, una ciudad que, con este gesto, quiere mostrar su apoyo y solidaridad a la víctima, familiares y amistades.

La propuesta presentada por Cáceres Tú-Podemos ha sido apoyada por PSOE y Ciudadanos y ha contado con la abstención de PP. No obstante, la moción ha salido adelante para rechazar los hechos acontecidos en Pamplona y lanzar un mensaje a 'La Manada' de que "no son bienvenidos" en la ciudad, ya que "Cáceres no puede admitir como iguales a los hombres que han realizado algún acto contra las mujeres", ha dicho Consuelo Fernández, concejala de Ciudadanos.

Por su parte, la concejala de Cáceres Tú, Consuelo López, ha defendido que la moción presentada por su grupo se un hecho "simbólico" para personalizar en estos cinco hombres, todas las agresiones que sufren las mujeres y porque este caso "echó a la gente a la calle" y fomentó un movimiento de unidad de la sociedad ante estos hechos.

En parecidos términos se ha pronunciado la concejala del PSOE María José Pulido, quien también ha hablado de "simbolismo" al tiempo que ha defendido que esta declaración pretende también llamar la atención sobre la necesidad de invertir en políticas de igualdad y de protección de víctimas.

El portavoz del equipo de Gobierno local, Rafael Mateos, ha condenado los hechos pero ha justificado la abstención de su grupo por "respeto" a las decisiones judiciales y a la separación de poderes y porque, a su juicio, habría que nombrar personas 'non gratas' a "todos los que han cometido delitos similares".

"Rechazamos cualquier tipo de violencia contra las mujeres", ha dicho Mateos, quien ha recordado que la sentencia no es firme porque está recurrida y habrá que esperar al fallo definitivo. Mateos ha defendido una reforma del Código Penal para endurecer las penas de delitos como éste para que "no quede una sensación de indefensión en las víctimas", ha señalado.

En el propio texto de la moción de Cáceres Tú-Podemos se reconoce que no es labor del ayuntamiento interferir en las competencias del Poder Judicial, pero "sí tiene la obligación de reaccionar y fijar posiciones políticas ante hechos de trascendencia en la ciudad".

El texto de la moción recoge que se impulsen iniciativas municipales para aplicar el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia de género, tales como que el Ayuntamiento de Cáceres posea un protocolo estructurado y completo de actuaciones de sensibilización y de prevención de la violencia que sufren las mujeres.

Además, se solicita que las actuaciones tengan como destinatarios a la población de cualquier edad y condición, y que lleven a cabo actuaciones planificadas de prevención en situaciones de riesgo (fiestas, concentraciones multitudinarias, calles aisladas o solitarias, redes sociales, etc.).

Así como que dicho protocolo sea gestionado directamente desde el Ayuntamiento en coordinación con otras administraciones y con la colaboración de las asociaciones del municipio que tengan esta finalidad.