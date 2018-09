El Supremo fija que todo contacto corporal de tipo sexual es abuso y no coacciones

¿ Y como se pueden evaluar si los contactos físicos en aglomeraciones, en servicios de transporte público con exceso de gente en horas punta, los roces en la calle al cruzar, los saludos con la mano, los saludos con besos ó abrazos sin preguntar, etc. etc...,etc......



llevan una carga sexual implicita ó escondida en el subconsciente del sujeto, hombre ó mujer ?



¿O es solo para el hombre sobre la mujer la duda de si es tocamiento ?



¿Pero hay un medidor para determinar si estos tocamientos tienen carga sexual ?



¿ O solo depende de lo que sienta el que recibe el toque ?



¿Es solo para el hombre sobre la mujer este tema ?



¿ Y que pasa con las aglomeraciones de gente, los transportes públicos a tope de gente ?



Mejor ir con las manos en los bolsillos y llevar una armadura alrededor ó un repelente para que no se te acerque nadie y no haya opción de rozar a nadie.



Nunca se sabe con quien te tropiezas en la calle y sus intenciones tras el roce, puedes acabar desplumado y en la cárcel.



Estos jueces de este país, siempre complicando el tema, en lugar de impartir justicia de verdad cuando deben.