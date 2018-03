CiU planteará en el Congreso la revisión de los límites de velocidad y la mejora del estado de las carreteras

19/01/2009 - 17:23

El grupo parlamentario de CiU presentará en el próximo periodo de sesiones del Congreso una batería de iniciativas "para mejorar el estado de las carreteras, adecuar la señalización y revisar los actuales límites de velocidad, de modo que sean creíbles y respetados por los conductores".

El portavoz de la Comisión de Seguridad Vial, Jordi Jané, aclaró, en declaraciones a Europa Press, que su grupo no plantea "subir los actuales límites de velocidad, sino adaptarlos a las necesidades de la carretera porque hay algunos que son poco creíbles".

"La gente no entiende que se deba circular a menos de 80 kilómetros en autopista por razones medioambientales, como ha hecho la Generalitat de Cataluña. La gente no entiende esas limitaciones y no cree en los límites. Las velocidades deben de ser entendibles para ser creíbles", señaló Jané

El representante de CiU indicó que el límite adecuado para cada punto de la vía "debe establecerse tras una auditoría de seguridad vial" y agregó que las modificaciones sobre la velocidad podrán ser "al alza o la baja, ya que dependerá de cada caso".

Jané recalcó que el conjunto de medidas que va a presentar en la Cámara baja están destinadas, "no al conductor, sino a que los poderes públicos cumplan con sus responsabilidades". "Son iniciativas para buscar la necesaria complicidad de las administraciones públicas", concluyó.