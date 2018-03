Dos centros ayudan a 1.000 mujeres a rehacer su vida después del maltrato

Madrid, 19 ene (EFE).- Los centros de día para mujeres de la Comunidad de Madrid han ayudado durante el 2008 a más de 1.000 mujeres, en su mayoría inmigrantes, a rehacer su vida y a superar, mediante atención psicológica y social, situaciones de maltrato, desempleo o exclusión social.

La consejera de Empleo y Mujer, Paloma Adrados, ha visitado hoy uno de estos centros, el Ayaan Hirsi Ali, que, junto al Pachamama, se ha convertido en un recurso de referencia para la atención de mujeres, sobre todo de origen extranjero, el colectivo que más ha sufrido la violencia machista durante el año 2008.

De las 488 mujeres que atendió el centro el pasado año, el 40 por ciento eran extranjeras, en su mayoría magrebíes y españolas de entre 41 y 45 años de edad, separadas o divorciadas con cargas familiares, con estudios medios y nivel económico bajo.

Según han explicado a Efe dos de sus usuarias, María y Olga, el Ayaan Hirsi Ali, "les ha cambiado la vida".

María llegó hace un año y medio al centro, "desorientada" y con los vínculos familiares y afectivos rotos, durante tres años sufrió violencia de género.

"Yo no elegí casarme con un hombre maltratador, antes era buena persona pero un día empezó a castigarme psicológicamente, me llamaba cada minuto del día para presionarme y más tarde me pegaba y amenazaba", ha relatado.

Después de denunciar, tuvo que huir de su casa, "muy apoyada por la policía y la Guardia Civil" pero no por su familia: "pensaban que me lo merecía y yo muchas veces me dije a mi misma que era verdad, que era culpa mía", ha asegurado.

Una vez superó el miedo a perder la vida y curó sus heridas físicas, esta mujer, de nacionalidad española, tuvo que encontrar un nuevo empleo y curarse por dentro; lo hizo en este centro gracias al trato con psicólogos y educadoras sociales.

El caso de Olga es aún más complejo. Natural de Ecuador, se casó con un hombre de origen magrebí que la anuló completamente, ha afirmado.

Para las mujeres inmigrantes como Olga, romper con el maltrato puede resultar aún más duro porque tienen que rechazar una cultura, adaptarse y comprender una nueva, ha indicado Maribel Diez, una de las psicólogas del recurso.

"Seguimos recibiendo atención psicológica y participamos juntas en talleres de relajación, ha pasado mucho tiempo y nuestra vida ha cambiado mucho, pero es que la gente se cree que de esto te olvidas de la noche a la mañana y no es así, no es fácil", ha expresado Olga.

Uno de los recursos más valiosos de este centro es el servicio de mediación en lengua árabe y los folletos informativos contra la violencia de género escritos en siete idiomas, que también pueden encontrarse en otros puntos de información de la mujer de la Comunidad de Madrid.

El año pasado se distribuyeron 140.000 de estos folletos, ha informado la consejera que, además, ha recordado que el Gobierno regional forma especialmente a profesionales para trabajar con la población inmigrante, a través de los cursos que organiza la Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación de la Comunidad.