Eeuu. ciudadanos de todo el mundo celebrarán la despedida de bush en fiestas organizadas

19/01/2009 - 17:46

MADRID, 19 (SERVIMEDIA) Más de un millar de fiestas celebrarán hoy la despedida de George W. Bush como presidente de Estados Unidos, gracias a la campaña "Bush Bye Bye Party", ideada por la agencia Shackleton.

Las fiestas tendrán lugar en 317 ciudades repartidas en 50 países y festejarán de forma privada, pública o virtual el adiós de Bush un día antes de que Barack Obama tome posesión como presidente de Estados Unidos.

Esta movilización para decir adiós al 43º presidente estadounidense empezó a mediados de diciembre, cuando Shackleton decidió dedicar su tradicional envío navideño a organizar la fiesta mundial de despedida de Bush.

La página oficial de la campaña ("www.bushbyebyeparty.com") recogió todas las fiestas convocadas por los usuarios para hoy, 19 de enero, y les permitió, además, descargar todos los materiales necesarios para la ocasión, como invitaciones, música y una bolsa de cotillón con sombreros, banderolas, guirnaldas y manoplas con el lema "Adiós amigo".

Algunas de las fiestas propuestas se celebrarán en ciudades tan remotas como Usuahia (Argentina), Melbourne (Australia), Shanghai (China), Reikiavik (Islandia) o Belém (Brasil).

Varias empresas han aprovechado la ocasión para hacer su agosto, como Havana Club, cuyos responsables han organizado dos macrofiestas simultáneas en Roma y en Milán (Italia) con una carta de cocktails personalizados.

La campaña contaba con cuatro anuncios difundidos por Internet a través de canales sociales como Facebook, Youtube, Twitter y Flickr, lo que provocó su difusión en varios medios de comunicación y hasta su inclusión en un especial de CNN Internacional.

Como parte de la celebración, los organizadores de la campaña han enviado a George W. Bush un reloj especialmente diseñado y fabricado para la ocasión como regalo de despedida, con la leyenda grabada "We will never ever forget you" ("nunca te olvidaremos"), y que forma parte de una edición limitada de 500 ejemplares.

(SERVIMEDIA) 19-ENE-2009 MGR/isp