Escolar: "Lo que más lamento es el titular en portada de 'Rajoy decide irse"

Agencias 19/01/2009 - 19:49 1 Comentario

El ex director de Público, Ignacio Escolar, defiende desde su blog la independencia del diario en el que ha trabajado durante algo más que un año y asegura que de lo que más se lamenta es del titular en portada de 'Rajoy decide irse': "Me arrepiento por confiar en la persona que firmaba una noticia que después resulto ser falsa".

Escolar se refiere abiertamente a su destitución de la que dice: "Los dueños del diario me comunicaron su decisión el lunes 12 de enero, un día antes de que yo mismo lo anunciase a la redacción. La explicación que me dieron es que piensan que el nuevo director puede ser un revulsivo para que el diario mejore sus ventas...".

Afirma que nunca ha escogido sus trabajos sólo por el sueldo y, "después de fundar el diario, no creo que mi permanencia en el proyecto a las órdenes de otra persona fuese cómodo ni para mí ni para el nuevo director ni para la propia redacción".

No tiene prejuicios para reconocer que se arrepiente del titular en portada que dice: Rajoy decide irse. "Me arrepiento por confiar en la persona que firmaba una noticia que después resultó ser falsa".

Habla sin pelos en la lengua de su futuro, y añade que va a seguir "colaborando con mis artículos de opinión desde fuera de la redacción; de hecho ahora escribiré más que antes. Publicaré mi artículo dominical de siempre y al menos otras dos columnas más cada semana".

Afirma que ha recibido en estos días varias ofertas, pero ninguna de El Mundo.

Sobre Público, manifiesta, "irá hacia donde decida el nuevo director, Félix Monteira, junto con los propietarios y el consejo editorial del diario, que siguen siendo los mismos, por lo que dudo mucho que el cambio vaya a convertir a Público en algo irreconocible para los que ahora lo leemos".

De sus portadas favoritas, relata: "Si me tengo que quedar sólo con una, sin duda "Por qué no se calla". Si puedo escoger alguna más me quedaría también con "Se cree el rey", "GTA 4, el best seller del futuro", "Libros para ser libres", "Obama despierta a Estados Unidos"...

Defiende su independencia: "a pesar de ese sambenito interesado que nos colgaron algunos, a los que les parece de lo más normal que haya tres diarios de derechas pero si alguien intenta hacer la competencia al líder, que está en la izquierda, seguro que es cosa del Gobierno, Público ha sido y será independiente..."

Dice que no trabajará nunca con su padre. "No, en ningún caso. Tenemos un acuerdo que hemos cumplido desde que decidí ser periodista y es el de no trabajar juntos (de hecho, mis primeros pinitos profesionales fueron en El Mundo cuando mi padre estaba en Prisa). Sólo trabajaría con mi padre en un medio de comunicación donde él y yo fuésemos los dueños"

Habla del futuro de la prensa escrita, "que dependerá mucho más de cómo sepa adaptarse del papel a Internet que de su orientación política."

También menciona el fichaje de Ekaizer, que no acabó bien, pero no creo que fuese por responsabilidad mía, pues yo no lo fiché. Nadie me ha culpado tampoco de ello en Mediapro... Vivimos un par de meses no muy agradables ni para mí ni para el resto de la redacción. Después, desapareció. Tampoco creo que fuese cómodo para él".

Políticos favoritos

"En este tiempo he conocido a muchos políticos en los que ahora confío. José Andrés Torres Mora y Eduardo Medina, del PSOE, o Inés Sabanés, de IU, son algunos de ellos. Los que dicen que todos los políticos son iguales se equivocan, no lo son. Tampoco en la derecha. Me sorprendió gratamente Gabriel Elorriaga o la propia Soraya Sáenz de Santamaría, a la que están ahora machacando los mismos que le tendieron la trampa", añade.

Frente al Gobierno, argumenta su honestidad. "Siendo honesto. Como dice el Gran Wyoming, ese debate sobre la ética periodística no es tan complicado: basta con decir la verdad. He apoyado al Gobierno en lo que pienso que han hecho bien y he criticado lo que no me gustaba".