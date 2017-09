Ni veneno ni lesiones... ¿qué mató a 12 monos a la vez en India?

Incógnita por las muertes simultáneas de los 12 monos en un bosque

La autopsia explica la razón de las muertes en un ataque al corazón

Varios veterinarios descartan esta opción y apuntan a una infección

Imagen: Reuters

Que mueran 12 monos a la vez en su hábitat no es normal. Por eso los trabajadores que se encontraron con los cadáveres dieron la voz de alarma. Ahora, tras la autopsia a los cuerpos, la única explicación no convence a todos los expertos.

La versión oficial dice que el rugido de un tigre habría causado la muerte simultánea de los 12 animales en un bosque de Mohammdi de Lakhimpur Kheri, una zona selvática de India; ante la amenaza, los monos habrían sufrido un ataque al corazón.

Así se desprende de los resultados de la autopsia que encargaron las autoridades ante la sospecha de posible envenenamiento. Pero los monos no fueron asesinados, murieron de manera accidental según publica The Times of India.

El guarda forestal que les encontró aseguró a ese medio que las pruebas realizadas establecen que "tenían coágulos en sus corazones. No se encontró veneno en sus cuerpos. Además, no había marcas de lesiones en los cuerpos de los monos. Comprobamos las áreas cercanas el martes y encontramos huellas de un tigre adulto cerca del lugar donde se encontraron los cuerpos de los monos".

Pero la explicación del paro cardíaco esgrimida por varios veterinarios no convence a otros profesionales, que descartan que un mono pueda asustarse hasta la muerte por el rugido de un tigre. "Los monos son un animal salvaje y no mueren de esta manera", explicó a ese mismo medio el veterinario Brijendra Singh, que valora como opción más viable la de que los animales sufrieran alguna infección.