Una mujer es violada y desfigurada cerca de las vías del tren en Barcelona mientras tres testigos no la socorren

Sí, evidentemente. Los testigos han cometido un delito de denegación de auxilio.



Me dan mucho asco los testigos que huyen porque no quieren saber nada.



Hay que socorrer a las personas. O, como mínimo, llamar a la policía y a una ambulancia. ¡Qué menos que eso!



En octubre de 1999, un atracador me robó 6.000 pesetas amenazándome con un cuchillo de 50 centímetros, el cual me lo puso en el cuello. Hubo un testigo y se fue corriendo.



En enero del 2009, un menor de edad me apuntó con un puntero láser y por poco pierdo la visión de los dos ojos. Estuve tres meses en un hospital. Me escocían los ojos. No los podía abrir. Aquí no hubo testigos.



En octubre del 2012, sufrí un grave accidente. Hubo tres testigos: un hombre, una chica y un anciano. Los tres pasaron de largo, mientras perdía litros de sangre. Tuve que ir a urgencias yo solito, en autobús. Además, no sabía a qué teléfono tenía que llamar para avisar a una ambulancia.



En agosto del 2017, una mujer estaba recibiendo una paliza por parte de su marido, en plena calle. De madrugada. Inmediatamente, llamé a la policía. De hecho, fui el único testigo. Dentro de poco se celebrará el juicio y estoy obligado a acudir, en calidad de testigo.



Ya me gustaría haber tenido testigos de verdad, no cobardes que se esconden o huyen.



La omisión de socorro debería ser castigada con 50 años de prisión, como mínimo.



Se me olvidaba: en octubre del 2017, sufrí una agresión por parte de un independentista catalán, el cual me gritó en los dos oídos y tuve que ir de urgencias al otorrinolaringólogo. Una cámara de videovigilancia fue testiga.



Lo malo de las cámaras de videovigilancia es que la víctima (en este caso, yo) no tiene derecho a visualizar las imágenes. Solamente tiene acceso a dichas imágenes la policía.



Me gustaría que en España hubiera una cámara de videovigilancia en cada milímetro cuadrado.