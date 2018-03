Cargas policiales en Lavapiés tras la llegada del cónsul de Senegal, que tiene que esconderse para no ser agredido

Le reprochan que no saliera ayer en defensa del fallecido

La llegada del consul de Senegal, Mouctar Belal BA, y otros representantes de la delegación de este país en Madrid a la plaza Nelson Mandela, en Lavapiés, ha provocado una serie de altercados entre compatriotas que han recriminado a los diplomáticos que no salieran este jueves en su defensa pese a habérselo solicitado tras el fallecimiento de un mantero de un infarto.

Pasadas las 12:30 horas, el cónsul ha llegado a la plaza para interesarse sobre la situación de estos ciudadanos, vecinos de la zona, que llevaban concentrados desde las 09:00 horas en la zona en protesta por la muerte de este ciudadano senegalés cuyas circunstancias se están investigando.

La presencia de la delegación diplomática no ha sido bien recibida por sus compatriotas, que han censurado la tardanza en presentarse en el barrio, primero con gritos y reproches y posteriormente, con empujones violentos, lo que han provocado escenas de tensión, que han llegado a tal punto que el cónsul ha tenido que refugiarse en un establecimiento cercano ante el riesgo de agredido.

Otro de los momentos con más tensión se ha producido cuando un vehículo con matrícula diplomática ha acudido a la zona, que ha recibido golpes por parte de algunos integrantes del grupo de senegales que estaba concentrado.

Antes de que el consul pudiera abandonar la zona, los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional se han visto obligados a cargar contra varios senegaleses que les han lanzado sillas y mesas que se encontraban apiladas en la plaza Nelson Mandela.

Uno de los ciudadanos senegaleses ha explicado a los medios de comunicación presentes que no quieren "recibir" a los representantes del consulado porque aseguran que ayer les llamaron y no les "hicieron caso". "No vinieron a defendernos y están para eso", ha añadido.

La llegada del consul a Lavapiés ha contrastado con el ambiente tranquilo vivido en una concentración en la plaza Nelson Mandela a las 09:30 horas a la que ha asistido una persona que se ha presentado como representante del Consulado y que ha remarcado que no dejarán "impune" la muerte del mantero y que llevarán el suceso "ante la justicia". "Vamos a seguir luchando por una causa justa, se va a llevar a la justicia", ha indicado esta persona que, supuestamente, trabaja en el consulado, y que ha apuntado que tanto el embajador de Senegal en España como el presidente de la República, Macky Sall, están al tanto del trágico suceso y "comparten el dolor con el resto de compatriotas". "Cuando hay un dolor todos los senegaleses lo compartimos para hacerlo más ameno, por eso no vamos a dejar esto impune", ha reivindicado.

El ayuntamiento niega una persecución

Al mismo tiempo, el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha anunciado que se ha abierto un expediente de información reservada pero ha negado que se estuviera produciendo una persecución policial en el momento en el que el ciudadano senegalés Mmame Mbage sufrió el infarto en Lavapiés.

"Como principio no pongo en duda la actuación de los profesionales, pero por responsabilidad hay que afinar al máximo sobre cómo se han empleado los mecanismos de intervención. No es una cuestión de que ponga en duda sobre la policía sino de prudencia porque en el ejercicio de la fuerza hay que preguntarse sobre la proporcionalidad. No dudo de las personas sino de evaluar conductas, sin más", ha contestado en rueda de prensa. "Los hechos hablan de que ni en el momento de la parada ni en los minutos anteriores hubo ninguna intervención policial con él sino que iba andando hacia donde vivía", ha explicado.