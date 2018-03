Muere un niño de cuatro años tras caerle un árbol encima en el Parque del Retiro de Madrid

En primer lugar mi mas sentido pésame. Una muerte evitable siempre es triste y si es de un niño mucho más.



En segundo lugar yo pido responsablilidades al equipo de gobierno del Ayuntamiento, que no cerró hoy el parque sabiendo el temporal que venía y no teniendo revisados los árboles. Han caído más árboles hoy en parques públicos donde juegan niños. Yo pediría dimisiones, pero de nada me va a servir. Mi condolencia a la familia.