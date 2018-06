Detenidos cuatro condenados de Alsasua para que la Audiencia Nacional decida si van a prisión

Todos tienen previsto recurrir la condena impuesta por la Audiencia Nacional

La Guardia Civil ha detenido para su traslado a la Audiencia Nacional a cuatro de los condenados que aún seguían en libertad por la agresión a dos agentes del instituto armado y sus parejas en Alsasua en 2016, pues el tribunal decidirá si ordena su ingreso inmediato en prisión.

Se trata de Julen Goikoechea, Iñaki Abad, Jon Ander Cob y Aratz Urraizola, según informaron fuentes jurídicas, quienes explican que si fuese posible, el tribunal decidiría hoy mismo sobre su ingreso en prisión, pero es más probable que suceda mañana dado que el traslado de los condenados se realiza por carretera y deben asimismo llegar a Madrid sus abogados.

Los cuatro tienen previsto recurrir la condena impuesta por la Audiencia Nacional, para lo que disponen de un plazo de diez días, de acuerdo a la información facilitada a Europa Press por la defensa. Será la recientemente creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional quien dirima sobre el caso.

Julen Goikoechea, Aratz Urrizola y Jon Ander Cob fueron condenados el pasado viernes por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a nueve años de prisión, mientras que Iñaki Abad afronta una sentencia de 13 años de cárcel, por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

La Sala, que impuso así las penas más altas contempladas por estos delitos y aplicó las circunstancias agravantes de abuso de superioridad y odio para establecerlas, no consideró no obstante que los condenados debieran serlo por los delitos de terrorismo que pedían tanto la Fiscalía como las acusaciones popular y particular, pues tal y como fijaron los magistrados en la Sentencia, "no ha quedado plenamente acreditado la finalidad terrorista de su acción y tampoco su vinculación o pertenencia a ETA".