"Vamos a morir todos", el grito que sembró el pánico en el metro de Valencia

El problema?



Que la mayoria de los jovenes no saben lo que significa una cruz



Los evangelicos, pues unos euforicos exaltados, seguramente sin pensar que iban a provocar pánico, y quizás, algo chalaos, por que no.



Pero como ya no sabemos ni quien es Cristo, ni nada por el estilo....



Ale, que también a los muchachos ya les vale...Podrían gritar que Dios nos ama, que la verdad nos hará libres (Juan Pablo II) o cosas mas agradables, que predicar no tiene por que asustar a nadie