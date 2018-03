La industria europea se compromete a crear un único cargador de móviles

Pues dime donde está el mini-usb, porque mis nenes cada vez que me pierden un cargador me dan un dolor de cabeza impresionante (y arruinante) localizar uno de reemplazo.



La idea me parece: GENIAL. Tan elemental como el Chupa-Chups. A ver si sigue igual con los cargadores de portatiles y otros enchufes cada uno de su padre y de su madre. Nos ahorraríamos una pasta. En los viajes nos arreglariamos todos con uno solo, y encima menos desechos electronicos. Enhorabuena (pero habeis tardado mucho en hacer lo más facil, unificarlos)