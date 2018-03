En España se descargan al año 400 millones de películas de forma ilegal

Y dale matarile. Primero: Piratas de qué, del Caribe? Dejad de admitir que lo sois. Es una tontería admitir que somos piratas en un país donde hay derecho de copia privada y se puede ejercer siempre y cuando no haya de por medio ánimo de lucro. Eso de descargar películas ilegalmente, habrá que verlo. No hay ninguna ley donde ponga que descargar películas para uso propio es ilegal. Así que que alguien me explique a qué viene este titular, en QUÉ ley o norma se basa. Segundo: ¿Cómo demonios miden esas pérdidas? ¿Quién les dice a ellos que si no me descargara la película la compraría? Deberían plantearse que mucha gente ve su trabajo gracias a las descargas, y más con la bazofia de cine de los últimos años, que de diez películas que ves en el cine solo una vale la pena, eso sí, no te de vuelven el dinero si es una mierda. Es más, ¿quién me dice a mí que lo que tienen no son ganancias con el canon? Porque si no se descargaran películas y nadie tampoco las comprara, quitamos el canon porque ya no hay que compensarles pero, ganarían realmente la pasta gansa que ganan? Y tercero: Si no consideramos que estos datos se los sacan de la manga y que no tienen ninguna base de nada, es decir, suponiendo que todo esto fuera tal y como lo pinta este artículo, aunque no sea así, ¿por qué tienen que pagar los que no usan los soportes gravados con el canon para nada que tenga que ver con derechos de autor? Vaya chufa de noticia... a ver si somos menos sensacionalistas.