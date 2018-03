Polémica a raíz de la huelga de los ingenieros informáticos: ¿están realmente bien pagados?

Ya salío el listo a desprestigiar a los ingenieros informáticos. Tío, hay burros en todos los lados, si no te interesa, me parece perfecto, pero déjanos intentar defendernos de una vez, después de haber estado 20 años pisoteándonos, después de no tener un colegio que nos defienda, después de no tener todavía un convenio consensuado (el de las consultoras).. ya es hora que nos movilicemos todos, y ya veremos si lo que dices, Xisper, es verdad o no... ësto no es por meternos con los de FP o los telecos, es por nosotros..