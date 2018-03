El canon digital puede convertirse en un "suicidio para el sector"

esto suena a vigilar lo que descargamos?? suena a meterse en nuestro ordenadores para ver lo que descargamos?? suena a violacion de la intimidad??



a mi todo esto me suena a denunciar quien descargue musica, me suena mal, muy mal.



acaso quieren ganas mas dinero todavia?? en mi pueblo, la sgae recauda casi 5.000€ en las fiestas mayores del pueblo en solo 5 dias. no es parece que son unos hijos de perra??pues eso.