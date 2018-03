Los 'hackers' se aprovechan de Obama para extender un virus peligroso

Agencias 19/01/2009 - 15:42 Comentarios

Con el titular «Barack Obama has refused to be a President (Barack Obama ha renunciado a ser presidente) se está tratando de propagar por la Red un nuevo virus informático sobre el que ha alertado la compañía Panda y que busca infectar los ordenadores y convertirlos en «máquinas zombies» que pueden ser controladas a distancia.

Según el comunicado difundido por la empresa de seguridad informática, hasta ahora se han detectado un total de 40 webs que utilizan la noticia falsa como cebo.

El virus funciona de la siguiente manera: cuando los usuarios intentan ver la noticia, les aparece un cuadro de diálogo en el que se les dice que para ello es necesario descargar cierto archivo. Si lo hacen, comenzarán a descargarse en su equipo un gran número de ficheros maliciosos.

Virus chino

Al parecer, el ataque de «malware» ha sido lanzado desde China, puesto que todos los dominios fueron comprados a una empresa de ese país que ya cuenta con un historial bastante abultado de participación en ataques de estas características.

No obstante, este no es la primera vez que el presidente electo de Estados Unidos es objeto de los ciberdelincuentes, pues durante la campaña electoral y también en los días siguientes a su elección ya se convirtió en la atracción para noticias falsas que conducían a una descarga de virus.