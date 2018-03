Julián Muñoz va esta noche a 'Sálvame Deluxe': cobrará 180.000 euros

q verguenza qmañana vaya el sr julian muñoz q de señor tiene poco, a ganar y a difamar auna gran señora como es isabel pantoja si si "una SEÑORA" de lospies a la cabeza la cual si no llega a ser por ella no sale adelante el caso malaya ,por favor q vaya y hable de su vida lo q quiera pero q deje en paz a isbel q ella si q no habla,y el dinero q gane q lo de a una o.n.g. no tiene verguenza ni es un hombre porq los señores se visten por los pies.



sentadlo en el sillon de las ratas q poca clase es vergonzoso.