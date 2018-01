Caos en las carreteras por la nieve: estas son las autovías y otras áreas cortadas o con necesidad de cadenas

La guardia civil ya no es lo que era, pero además tampoco salen plazas y las que salen son ocupadas por gente que tiene amor alguno al cuerpo, solo quieren un trabajo.



En cuanto al resto de recursos quitanieves y demás, no hay suficientes pero no los esperemos, no hay dinero se lo han gastado en tonterias.



Mañana saldrán los políticos de turnos diciendo que lo han hecho bien y la semana que viene medallas para policías y demás.