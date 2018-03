Cuatro heridos en Galicia por caídas de árboles causadas por la borrasca 'Félix'

El temporal pone en riesgo 47 provincias por vientos de 140 km/h

La borrasca 'Félix' se acerca a un pueblo de Galicia. Imagen: EFE

Cuatro personas han resultado heridas en dos accidentes que se han producido en Galicia como consecuencia del episodio de meteorología adverso, denominado 'Félix', de fuertes vientos y lluvias, que azota la comunidad durante este fin de semana y que pondrá en jaque estos próximos días a 47 provincias españolas.

Uno de los siniestros ha tenido lugar en A Laracha. El 112 Galicia ha informado que se produjo en la carretera de Monteagudo, en torno a las 22,30 horas de este sábado, cuando un árbol se ha caído sobre un vehículo.

Dos personas han resultado heridas en el siniestro y una de las víctimas ha tenido que ser excarcelada por los bomberos de Carballo, al haber quedado atrapada en el interior del turismo, en el que iban tres ocupantes. También el temporal ha causado otro siniestro con heridos en Galicia. En este caso, ha sido en el municipio de O Pino (A Coruña). Dos personas han resultado heridas al colisionar el coche todoterreno en el que viajaban contra un árbol que había caído en la carretera.

Baleares cierra un puerto

Fuera de la península, la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha informado del cierre parcial del puerto exterior de Ciutadella (Menorca) al tráfico marítimo la borrasca 'Félix'.

Además, el 112 ha recomendado algunos consejos de autoprotección, como "alejarse de muros o torres de alta tensión" y "evitar la práctica de deportes náuticos", ante la previsión de fuertes vientos y fenómenos costeros por la llegada de la borrasca.

En esta línea, desde el Govern han advertido "no salir si no es necesario" y "no pasar por debajo de edificios en construcción". Asimismo, han recomendado proteger los domicilios ante posibles "invasiones de agua del mar".

47 provincias en riesgo

La borrasca 'Félix' pone este domingo en riesgo a un total de 47 provincias por vientos que podrán alcanzar los 140 km/h en Cantabria y Asturias, en aviso rojo (riesgo extremo). En aviso rojo también estarán por fenómenos costeros las provincias de La Coruña y Pontevedra, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

Además de Cantabria y Asturias, que estarán en riesgo extremo (rojo), el viento tendrá con riesgo importante (amarillo) a las provincias Burgos, León, Palencia, Soria, Navarra, Valencia, La Coruña, Lugo, Pontevedra, La Rioja y Álava; y con riesgo (amarillo) a Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Huesca, Teruel, Zaragoza, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora, Barcelona, Gerona, Lérida, Ceuta, Madrid, Alicante, Castellón, Badajoz, Cáceres, Orense, Ibiza, Formentera, Mallorca y Murcia.

En referencia a los fenómenos costeros, AEMET advierte de que las provincias de Lugo y Asturias estarán en riesgo importantes; y que Almería, Cádiz, Granada, Huelva, El Hierro, Lanzarote, La Palma, Tenerife, Cantabria, Barcelona, Gerona, Ibiza, Formentera, Mallorca, Menorca y Murcia estarán en aviso amarillo. Asimismo, Menorca estará en riesgo por rissagas.