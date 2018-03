"Me divierto mucho subiendo a la malla y eso me ayudó a ganar", dice Martínez

Bogotá, 22 feb (EFE).- La tenista española María José Martínez, quien conquistó hoy en Colombia su primer título de la WTA, afirmó hoy que lo que más le divierte de su juego es subir a la malla, pues de esa manera pudo presionar a la argentina Gisela Dulko hasta imponerse por 6-3 y 6-2.

"Yo sé que uno de los motivos por los que ella (Dulko) ha fallado el servicio ha sido porque yo estaba muy pendiente de atacar, por eso quizá ella quería hacer más con el saque y fallaba", comentó Martínez, flamante ganadora en Bogotá de la Copa Colsánitas.

"Lo que me gusta de este deporte y me divierte mucho es cuando voy hacia adelante. Es mi juego, es mi punto fuerte ir hacia adelante y jugar agresiva. Es lo que he conseguido a pesar de las dificultades que se crean por la altitud de Bogotá", dijo al aludir a los 2.640 metros sobre el nivel del mar de la capital colombiana.

Martínez, quien mañana llegará a Acapulco para disputar el torneo de México, se mostró feliz de ganar 280 puntos para mejorar su clasificación de Asociación Mundial de Tenistas (WTA).

"Mi primer objetivo es acabar dentro de las 40 mejores del mundo. Ahora estoy más cerca, y hay que pensar en objetivos nuevos como ganar algún Grand Slam", dijo.

Al referirse a lo fácil que resultó el partido, la catalana reconoció que fue la calma y la concentración las que le ayudaron".

"Yo creo que todas las finales son difíciles de jugar, pero la idea era mantener la calma y buena concentración, por eso he ganado. Además, Gisela (Dulko) a lo largo de toda la semana ganó sus partidos en forma más o menos fácil, pero le he incomodado con mi juego, y ella tampoco estaba muy tranquila, la he visto un poquito nerviosa", agregó.

Martínez se mostró feliz de haber ganado su primer título WTA, "Esto muy contenta a pesar de estar a principio de año que es cuando más cuesta tomar el ritmo, por eso estoy muy feliz, ahora a seguir trabajando para escalar más puestos", puntualizó.