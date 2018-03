"Nunca gané dos títulos consecutivos. Es increíble", dice Robredo

Buenos Aires, 22 feb (EFE).- El español Tommy Robredo, que hoy ganó el torneo ATP de tenis de Buenos Aires una semana después de conquistar en el Costa de Sauipe, Brasil, dijo que "es increíble" lo que ha logrado en siete días.

"Nunca gané dos títulos consecutivos y esto es increíble. Estoy muy feliz y satisfecho por la forma en que he jugado en toda esta gira por Sudamérica", comentó el tenista de Gerona tras derrotar en la final de la capital argentina al local Juan Mónaco en tres mangas.

"Ahora lamento que no voy a celebrar todo esto aquí porque hoy mismo viajo a México para participar en el torneo de Acapulco", añadió en la sala de prensa del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Robredo admitió que en el tercer set de la final "el asunto estaba complicado" cuando perdía por 0-3.

"Tras la lluvia (que interrumpió el partido durante una hora y cuarenta minutos poco después de que el español ganara la primera manga) Mónaco jugó muy bien. Me ganó fácilmente por 6-2 y en el tercer set estaba muy cansado", comentó.

"Pero pude remontar un partido duro, difícil. Dejé pasar una oportunidad muy buena tras el 5-5, pero la suerte me ayudó en el 'tie break', dijo.

"Me voy de Sudamérica con satisfacción. He jugado bien, he comenzado el año de una manera increíble y espero que esto siga así", agregó.