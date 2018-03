Medina: "Ha sido una eliminatoria irreal"

Lleida, 26 abr (EFE).- "Ha sido una eliminatoria irreal", se lamentó la española Anabel Medina tras perder el tercer punto ante la serbia Jelena Jankovic (6-3, 3-6 y 6-3), que supone el descenso de categoría -por primera vez en su historia- de España en la Copa Federación de tenis femenino.

Serbia, en efecto, era el peor rival que les podía tocar a las chicas de Miguel Margets, con dos 'top-ten' como Jankovic y Ana Ivanovic a las que, por cierto, Medina se encargó de recordar que les había arrancado un set.

Evidentemente, las serbias tiene sobrada calidad para jugar en el Grupo Mundial, y no hacerlo en la segunda categoría, como hasta hora. Y eso se encargaron de demostrar ante las locales este fina de semana.

"Obviamente, en el equipo hay tristeza, porque hemos bajado a Segunda, y no es agradable. Éramos el único país del mundo que no había pasado aún por esta situación, y ahora toca pensar en subir. Ojalá sea el año que viene", manifestó la valenciana.

Al menos, Medina dijo marcharse de Lleida con buenas sensaciones después de haberlas perdido ayer ante Ivanovic. "He jugado bastante mejor. Me ha vuelto la derecha, aunque no del todo, y he hecho un bueno partido. Lástima que siempre me falte un poquito para vencer a las grandes".